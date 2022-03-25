電影、電視內容將在今年5月開始自手機端Google Play Store移除

Google證實將從今年5月開始，將電影與電視內容從手機端Google Play Store移除，未來僅保留App、遊戲與圖書內容。

而會做出這樣的調整，顯然是希望讓使用者能更進一步移轉到大尺寸的Android TV電視，或是目前主力推行的Google TV裝置上觀看內容。

不過，使用者依然可以透過單獨的Google TV或Google Play Movies & TV app播放過去曾經租借、購買的電影，以及電視影集內容，而在iOS平台同樣可透過Google Play Movies & TV app觀看。

在此之前，Google也曾在Google Play Store收錄音樂內容，但在後續則是從Google Play Store拆分，並且併入YouTube Music服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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