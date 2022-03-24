把身分證、駕照存入iPhone錢包 美國這州先試辦：過安檢超快

經過機場特定安檢站時，使用者不用掏出實體駕照、身分證，也不用將 iPhone 或 Apple Watch 喚醒後刻意點擊 Apple 錢包，只要把 iPhone、Apple Watch 靠近安檢感應器後，再按下同意 Face ID、Touch ID 認證後就可以快速通關了。

去年九月，Apple 曾宣布將在美國 8 個州推出駕照、州民身分證整合進 Apple 錢包用以機場安檢的功能，現在這個功能已在亞利桑那州首發上路，並同時支援 iPhone 或 Apple Watch 的錢包功能，讓當地居民能在鳳凰城天港國際機場特定的 TSA 安全檢查點快速通關！

使用者只需依照螢幕說明，經過自拍、拍證件等幾個步驟即可將駕照、州民 ID 加進 Apple 錢包，這些流程最終將會交給亞利桑那州官方進行審核，驗證、批准使用者將駕照或州 ID 加入至錢包。

在經過機場特定安檢站時，使用者不用掏出實體駕照、 身分證，也不用將 iPhone 或 Apple Watch 喚醒後刻意點擊 Apple 錢包，只要把 iPhone、Apple Watch 靠近安檢感應器後，再按下同意 Face ID、Touch ID 認證後就可以快速通關了。

Apple 表示將在美國科羅拉多州、康涅狄格州、喬治亞州、夏威夷州、愛荷華州、肯塔基州、馬里蘭州、密西西比州、俄亥俄州、俄克拉荷馬州、猶他州以及波多黎各地區使用。

另外在台灣從 3 月 24 日上午 8 點開始，也將開放讓所有 iPhone 使用者能把「數位新冠病毒健康證明」以數位化形式存放至錢包 app，並不再僅限使用 iOS 15.4 以上版本。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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