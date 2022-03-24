快訊

東航墜機「撞擊點」確認 黑盒子記憶體恐損壞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

把身分證、駕照存入iPhone錢包 美國這州先試辦：過安檢超快

聯合新聞網 / INSIDE

經過機場特定安檢站時，使用者不用掏出實體駕照、身分證，也不用將 iPhoneApple Watch 喚醒後刻意點擊 Apple 錢包，只要把 iPhone、Apple Watch 靠近安檢感應器後，再按下同意 Face ID、Touch ID 認證後就可以快速通關了。

去年九月，Apple 曾宣布將在美國 8 個州推出駕照、州民身分證整合進 Apple 錢包用以機場安檢的功能，現在這個功能已在亞利桑那州首發上路，並同時支援 iPhone 或 Apple Watch 的錢包功能，讓當地居民能在鳳凰城天港國際機場特定的 TSA 安全檢查點快速通關！

使用者只需依照螢幕說明，經過自拍、拍證件等幾個步驟即可將駕照、州民 ID 加進 Apple 錢包，這些流程最終將會交給亞利桑那州官方進行審核，驗證、批准使用者將駕照或州 ID 加入至錢包。

在經過機場特定安檢站時，使用者不用掏出實體駕照、 身分證，也不用將 iPhone 或 Apple Watch 喚醒後刻意點擊 Apple 錢包，只要把 iPhone、Apple Watch 靠近安檢感應器後，再按下同意 Face ID、Touch ID 認證後就可以快速通關了。

Apple 表示將在美國科羅拉多州、康涅狄格州、喬治亞州、夏威夷州、愛荷華州、肯塔基州、馬里蘭州、密西西比州、俄亥俄州、俄克拉荷馬州、猶他州以及波多黎各地區使用。

另外在台灣從 3 月 24 日上午 8 點開始，也將開放讓所有 iPhone 使用者能把「數位新冠病毒健康證明」以數位化形式存放至錢包 app，並不再僅限使用 iOS 15.4 以上版本。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple iPhone 安檢 駕照 Apple Watch

延伸閱讀

圖文教你做／睡得安穩也不漏重要通知 開啟「勿擾」秒成時間管理大師

果粉集體有感升級iOS 15.4「續航力下降」蘋果官方正式回應

快刪！這款APP下載量破百萬 用戶恐「被盜密碼、信用卡號」

買iPhone SE 3只當熱點可行嗎？網揭致命傷勸退：最爛選擇

相關新聞

PS5缺貨買不到...傳Sony最快在2023年底或2024年推出PS5 Pro

先前其實就有不少傳聞指稱Sony將推出效能顯著提升的PlayStation 5 Pro，而近期更有說法認為最快更新時間會在2023年底或2024年內。

把身分證、駕照存入iPhone錢包 美國這州先試辦：過安檢超快

經過機場特定安檢站時，使用者不用掏出實體駕照、身分證，也不用將 iPhone 或 Apple Watch 喚醒後刻意點擊 Apple 錢包，只要把 iPhone、Apple Watch 靠近安檢感應器後，再按下同意 Face ID、Touch ID 認證後就可以快速通關了。

金士頓全球第一座電競實驗室在新竹正式揭幕

全球記憶體與儲存領導品牌金士頓正式宣布於新竹成立全球第一座Kingston FURY電競實驗室，透過一系列以遊戲次元為發...

Seagate推SkyHawk AI 20TB企業級硬碟 滿足智慧城市資料存放需求

針對智慧城市應用，Seagate分享目前在資料儲存暨管理解決方案應用案例，同時也宣布將在4月於台灣市場推出對應智慧城市儲存需求打造的企業級硬碟SkyHawk AI 20TB，並且宣布在台啟用消費者硬碟回收計畫，藉此作為打造永續城市的策略一環。

NVIDIA執行長黃仁勳：Omniverse平台發展帶動利益遠大於弊

在GTC 2022主題演講公布諸多消息，並且宣布推出代號「Hopper」的H100 GPU，以及全新Superchip設計方案後，NVIDIA執行長黃仁勳在後續訪談中，更進一步說明對於旗下Omniverse平台的未來願景想法。

Qualcomm賦予監控攝影機更多人工智慧、邊緣運算 讓Snapdragon處理器有更好定位表現

在國際安全會議暨博覽會 (ISC West)中，Qualcomm宣布新款QCS7230處理器，藉此擴展旗下視覺智慧平台 (Vision Intelligence Platform)產品，讓更多監控攝影設備能被賦予更多人工智慧運算效能。此外，Qualcomm也宣布與Trimble合作，將使Snapdragon 8 Gen 1與Snapdragon 888處理器能有更精準的衛星定位效果，讓地圖導航等應用能有更正確表現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。