手遊市場真香！Netflix 首推三款遊戲進軍電玩市場

全球手游市場規模超過 447 億美元,許多遊戲廠商都垂涎已久,現在 Netflix 也宣布要加入戰局,發表三款手機遊戲,玩家很快就可以透過訂閱串流媒體服務,在 iOS 或 Android 上玩這些手機遊戲。

據 Netflix 表示,「This Is A True Story」是一款教育角色扮演遊戲,遊戲內容是一個住在撒哈拉以南的非洲婦女每天為家人取水而奮鬥的真實故事。該遊戲由開發商 Frosty Pop 與 Charity: Water 合作製作。 另外兩款是 2009 年首次在 PS3 上發布的熱門破磚遊戲Shatter Remastered,另一個是 Into The Dead 2: Unleashed,玩家必須在遊戲中一直奔跑逃離殭屍的攻擊。

「This Is A True Story」、「Shatter Remastered」 於週二(22 日)推出,而 Netflix 表示, 「Into The Dead 2: Unleashed」 將在稍後推出。

製作手遊的計劃於 11 月正式推出以來,Netflix 一直在緩慢的建構手機遊戲陣容,其中包括賽車遊戲 Asphalt Xtreme 和英雄聯盟的衍生遊戲。而且 Netflix 也對手機遊戲的興趣日益成長,該公司已經收購了 Next Games 和 Oxenfree 開發商 Night School,逐步推進遊戲市場。

