Omniverse平台成為近年來NVIDIA諸多技術整合成果，同時也將催生更多技術發展

持續推動Omniverse平台，藉此建造「數位雙生」 (digital twins)環境，甚至去年標榜將打造第二個地球「E-2」，目前此平台已經不只是用於建構擬真虛擬環境，更將成為訓練自駕車、機器人，以及作為研究各類問題的重要技術。

事實上，Omniverse平台幾乎可視為NVIDIA近年以來諸多技術整合成果，同時也能以此平台推動多元技術應用成長。

以美國太空總署在1970年4月11日執行阿波羅13號升空任務為例，當時因艙內氧氣罐爆炸，導致內部二氧化碳量持續增加，若不即時處理的話，將使太空人面臨生命危險，而由於太空總署同時在地面建造一座與阿波羅13號完全相同的設施，因此在地球上的工作人員可以依照太空人回傳資訊，檢視問題所在，並且即時構思解決問題方式，最後才順利讓太空人脫離險境，進而完成後續任務。

NVIDIA執行長黃仁勳表示，正因為太空總署當時的作法，才讓阿波羅13的升空任務得以完成，凸顯如今藉由「數位雙生」研究科學問題、透過擬真場景訓練的重要性。

建造「第二個地球」已經不是難事

而從NVIDIA過去以來持續藉由GPU打造擬真3D場景，甚至藉由算力持續提升，以及人工智慧運算加速方式，使得目前在數位世界建造「第二個地球」已經不是難事，甚至能透過「第二個地球」模擬研究當前環境氣候現象，甚至預測未來氣候可能變化。

在此次GTC 2022期間，NVIDIA便與西門子歌美颯離岸風力再生能源 (Siemens Gamesa Renewable Energy)合作，利用人工智慧模擬計算最佳風力發電機的設計。

另外，NVIDIA透過傅立葉神經算子與轉換器，藉由規模達10TB的地球系統資料來訓練NVIDIA FourCastNet物理機器學習模型，使得模擬預測颶風、大氣河流等極端氣候特性與風險的運算速度可提高達 45000倍，並且能有更高結果可信度。

目前Omniverse更可用於訓練自駕車、機器人等自動化應用需求，例如亞馬遜旗下倉儲系統使用的機器人，便是在Omniverse平台環境下建立擬真的亞馬遜倉儲環境，並且透過軟體訓練方式讓機器人知曉如何在倉儲環境正確工作。

同時針對自駕車應用，NVIDIA也確定透過DRIVE Map工具建立擬真數位圖資，預計涵蓋北美、西歐與亞洲的主要道路，建構長達50萬公里的公開道路環境，並且持續透過數百萬輛真實車輛行駛數據，讓自駕車能透過虛擬化形式持續學習正確的道路行進路線，以及在車輛行進間的正確互動。

協助建造數位雙生虛擬環境

為了進一步推動Omniverse平台應用，NVIDIA除了持續透過提高GPU運算效能，同時也透過諸多SDK工具，讓創作者、設計人員可以更方便透過Omniverse平台建造各類虛擬環境，此次更宣布推出以8組A40 GPU、3張NVIDIA ConnectX-6 Dx 200Gbps網路卡 (NIC)、1TB系統記憶體及16TB NVMe儲存裝置組成的OVX伺服器，藉此對應更高運算效能的Omniverse平台建造需求。

隨著Omniverse平台建造環境規模持續增加，OVX伺服器也能透過可堆疊特性，透過8組OVX伺服器串接成一組Pod，並且藉由NVIDIA Spectrum-3交換器連接32組Pod，形成運算效能更高的OVX SuperPOD，而OVX SuperPOD還能依照需求持續擴充。

同時，為了讓更多創作者、設計人員更容易透過Omniverse平台建造數位雙生的虛擬環境，NVIDIA更宣布推出Omniverse Cloud服務，藉由GeForce NOW服務技術員力，讓位於不同地區的創作者、設計人員可以透過各種連網裝置共同建造虛擬環境，甚至可以呼叫人工智慧功能協助調整細節，讓數位雙生的虛擬環境設計工作流程可以更加簡化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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