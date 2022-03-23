快訊

老年醫學人才荒 台大將設老年所 與成大搶才

竹科人首選居住地 竹北市的美麗與哀愁

Omniverse平台成為近年來NVIDIA諸多技術整合成果，同時也將催生更多技術發展

聯合新聞網 / 楊又肇

持續推動Omniverse平台，藉此建造「數位雙生」 (digital twins)環境，甚至去年標榜將打造第二個地球「E-2」，目前此平台已經不只是用於建構擬真虛擬環境，更將成為訓練自駕車、機器人，以及作為研究各類問題的重要技術。

事實上，Omniverse平台幾乎可視為NVIDIA近年以來諸多技術整合成果，同時也能以此平台推動多元技術應用成長。

以美國太空總署在1970年4月11日執行阿波羅13號升空任務為例，當時因艙內氧氣罐爆炸，導致內部二氧化碳量持續增加，若不即時處理的話，將使太空人面臨生命危險，而由於太空總署同時在地面建造一座與阿波羅13號完全相同的設施，因此在地球上的工作人員可以依照太空人回傳資訊，檢視問題所在，並且即時構思解決問題方式，最後才順利讓太空人脫離險境，進而完成後續任務。

NVIDIA執行長黃仁勳表示，正因為太空總署當時的作法，才讓阿波羅13的升空任務得以完成，凸顯如今藉由「數位雙生」研究科學問題、透過擬真場景訓練的重要性。

建造「第二個地球」已經不是難事

而從NVIDIA過去以來持續藉由GPU打造擬真3D場景，甚至藉由算力持續提升，以及人工智慧運算加速方式，使得目前在數位世界建造「第二個地球」已經不是難事，甚至能透過「第二個地球」模擬研究當前環境氣候現象，甚至預測未來氣候可能變化。

在此次GTC 2022期間，NVIDIA便與西門子歌美颯離岸風力再生能源 (Siemens Gamesa Renewable Energy)合作，利用人工智慧模擬計算最佳風力發電機的設計。

另外，NVIDIA透過傅立葉神經算子與轉換器，藉由規模達10TB的地球系統資料來訓練NVIDIA FourCastNet物理機器學習模型，使得模擬預測颶風、大氣河流等極端氣候特性與風險的運算速度可提高達 45000倍，並且能有更高結果可信度。

目前Omniverse更可用於訓練自駕車、機器人等自動化應用需求，例如亞馬遜旗下倉儲系統使用的機器人，便是在Omniverse平台環境下建立擬真的亞馬遜倉儲環境，並且透過軟體訓練方式讓機器人知曉如何在倉儲環境正確工作。

同時針對自駕車應用，NVIDIA也確定透過DRIVE Map工具建立擬真數位圖資，預計涵蓋北美、西歐與亞洲的主要道路，建構長達50萬公里的公開道路環境，並且持續透過數百萬輛真實車輛行駛數據，讓自駕車能透過虛擬化形式持續學習正確的道路行進路線，以及在車輛行進間的正確互動。

協助建造數位雙生虛擬環境

為了進一步推動Omniverse平台應用，NVIDIA除了持續透過提高GPU運算效能，同時也透過諸多SDK工具，讓創作者、設計人員可以更方便透過Omniverse平台建造各類虛擬環境，此次更宣布推出以8組A40 GPU、3張NVIDIA ConnectX-6 Dx 200Gbps網路卡 (NIC)、1TB系統記憶體及16TB NVMe儲存裝置組成的OVX伺服器，藉此對應更高運算效能的Omniverse平台建造需求。

隨著Omniverse平台建造環境規模持續增加，OVX伺服器也能透過可堆疊特性，透過8組OVX伺服器串接成一組Pod，並且藉由NVIDIA Spectrum-3交換器連接32組Pod，形成運算效能更高的OVX SuperPOD，而OVX SuperPOD還能依照需求持續擴充。

同時，為了讓更多創作者、設計人員更容易透過Omniverse平台建造數位雙生的虛擬環境，NVIDIA更宣布推出Omniverse Cloud服務，藉由GeForce NOW服務技術員力，讓位於不同地區的創作者、設計人員可以透過各種連網裝置共同建造虛擬環境，甚至可以呼叫人工智慧功能協助調整細節，讓數位雙生的虛擬環境設計工作流程可以更加簡化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

太空人

延伸閱讀

NVIDIA傳在GTC 2022揭曉「Hopper」GPU 「Lovelace」預計下半年推出

《鬥陣特攻2》PC版PvP beta測試 4月27日體驗新模式

亞洲第一個元宇宙誕生！Meta、NVIDIA與日本經濟產業省合作 建構統一技術應用

NVIDIA以1000萬美元投資機器人新創業者Serve Robotics

相關新聞

網攻？蘋果服務當機 應用商店、音樂、iCloud受影響

美國總統拜登周一（21日）再次警告俄羅斯可能對美發動駭攻，建議國內企業加強其網路安全防護措施。同日，蘋果公司（Apple...

NVIDIA揭曉下一代模組化DRIVE Hyperion 9車載平台，推動自駕車普及化

去年在歐洲GTC 2021活動宣布推出可升級全自動駕駛功能的DRIVE Hyperion 8車載平台，NVIDIA此次在GTC 2022宣布後續將推出名為DRIVE Hyperion 9的車載平台設計方案，預計會在2026年進入量產階段。

NVIDIA藉由Clara Holoscan MGX協助醫療產業佈局人工智慧

去年宣布將超級電腦帶進嵌入式裝置，利用Jetson AGX Orin人工智慧超級電腦打造可用於醫療產業的全新運算平台Clara Holoscan之後，NVIDIA在此次GTC 2022更宣布符合監管標準設計的Clara Holoscan MGX平台，提供醫療設備產業開發，並且在邊緣部署即時人工智慧應用程式。

Omniverse平台成為近年來NVIDIA諸多技術整合成果，同時也將催生更多技術發展

持續推動Omniverse平台，藉此建造「數位雙生」 (digital twins)環境，甚至去年標榜將打造第二個地球「E-2」，目前此平台已經不只是用於建構擬真虛擬環境，更將成為訓練自駕車、機器人，以及作為研究各類問題的重要技術。

NVIDIA以技術堆疊形式擴大人工智慧應用，卻讓開發難度門檻持續降低

此次在GTC 2022中，NVIDIA再次強調以Omniverse平台建構數位雙生 (digital twins)的虛擬化環境，藉此推動更多技術發展，同時也配合推出「Hopper」H100 GPU推動更高人工智慧算力，此次更宣布更新超過60款SDK工具，並且透過NVIDIA技術堆疊特性，讓使用者能透過持續使用、擴充就能獲得更好運算體驗。

宏佳騰揭曉與微星合作的CROXERA M智慧後照鏡 電車、油車都能使用

今年初預告與微星合作打造的智慧後照鏡產品後，宏佳騰在此次2022智慧城市展宣布正式推出此款名為CROXERA M的智慧後照鏡，同時也確定將於4月透過集資平台嘖嘖開放預購。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。