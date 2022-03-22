聽新聞
test
0:00 / 0:00
LG持續精簡 傳向韓國電路板製造商GH出售車載無線充電業務
去年確定退出手機市場競爭後，LG近期再次傳出準備對外出售旗下車載無線充電業務，預計以1400億韓元價格出售給韓國電路板製造商BH。
消息指稱，LG計畫將車載無線充電業務轉售給BH，並且重整去年終止手機業務後的內部組織調整，同時可能藉由出售業務所得收益對外收購其他公司，藉此佈局發展性更高市場。
依照相關說法，BH將透過旗下剛成立的汽車電子業務子公司BH EVS進行收購，藉此強化本身跨足電動車市場發展戰略一部分。
除了關閉手機業務，並且出售車載無線充電業務，LG日前也確定推出太陽能面板製造業務，未來將主要資源聚焦在發展性更高的業務項目，例如新電池技術產品，以及醫療設備，另外也預期佈局區塊鏈技術應用與加密貨幣市場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
數位夯什麼
▪ 超新手跟風玩《艾爾登法環》注意啥？百名鐵粉告誡：死幾百次別崩潰 聽話別做這件事
▪ 開箱Samsung Galaxy S22 拍照不輸iPhone 13 Pro、唯獨這項美中不足
▪ 圖文教你做／iOS15.4實測iPhone口罩解鎖1秒通關 還有小黃卡、輕鬆掃描提醒事項
▪ 用戶哭哭！NETFLIX宣布非同住者共用帳號將收費 這3處先實施
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言