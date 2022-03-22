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LG持續精簡 傳向韓國電路板製造商GH出售車載無線充電業務

聯合新聞網 / 楊又肇

去年確定退出手機市場競爭後，LG近期再次傳出準備對外出售旗下車載無線充電業務，預計以1400億韓元價格出售給韓國電路板製造商BH。

消息指稱，LG計畫將車載無線充電業務轉售給BH，並且重整去年終止手機業務後的內部組織調整，同時可能藉由出售業務所得收益對外收購其他公司，藉此佈局發展性更高市場。

依照相關說法，BH將透過旗下剛成立的汽車電子業務子公司BH EVS進行收購，藉此強化本身跨足電動車市場發展戰略一部分。

除了關閉手機業務，並且出售車載無線充電業務，LG日前也確定推出太陽能面板製造業務，未來將主要資源聚焦在發展性更高的業務項目，例如新電池技術產品，以及醫療設備，另外也預期佈局區塊鏈技術應用與加密貨幣市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 區塊鏈技術

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