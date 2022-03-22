LG持續精簡 傳向韓國電路板製造商GH出售車載無線充電業務

雖然不少看法以NVIDIA最新活動預熱內容使用了「Hopped Up」字眼，認為是在暗示代號「Hopper」的新款GPU即將揭曉，似乎是有些牽強，但確實不少消息確實透露NVIDIA確實準備在此次GTC 2022正式揭曉下一款GPU產品。

2022-03-22 08:37