跳槽Android不麻煩 外媒曝Google開發一鍵轉移iCloud資料新功能

iPhone用戶若想投奔Android系統是一件非常麻煩的事，許多儲存在iCloud雲端資料難以輕鬆轉移，而外媒就揭露目前Google著手開發協助iPhone用戶將資料轉移至Android系統的APP。

外媒《9to5google》報導，Google正在開發一款可協助iPhone用戶將手機內的聯絡人、訊息或是應用程式移轉至Android手機的APP，這款APP取名「Switch to Android」，最早於在去年的程式編碼中發現，近期最新的Google Play更新程式編碼又透露更多資訊，「iCloud資料也能同步轉移」，iCloud內的影音資料皆可轉移到Google相簿。

此外，這款APP支援使用USB-C to Lightning傳輸線將資料從iOS設備轉移至Android設備，也可透過WiFi熱點、Google雲端進行資料傳輸。

iCloud是許多iPhone用戶的福音，利用iCloud雲端空間可儲存大量數據資料，但若需轉換至Android設備就會非常頭痛，若Google順利開發出這款APP想必大受歡迎，但目前尚未知Google何時公布「Switch to Android」。

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