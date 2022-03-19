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你知道BTM嗎？比特幣自動櫃員機台灣也有 交易方便卻暗藏風險

聯合新聞網 / INSIDE
比特幣自動櫃員機（Bitcoin Automated Teller Machine, BTM）。 美聯社
比特幣自動櫃員機（Bitcoin Automated Teller Machine, BTM）。 美聯社

比特幣（bitcoin）的問世，帶起了加密資產（cryptoasset）的熱潮，對很多不善電腦操作的人會認為，想買比特幣需要經過繁複的電腦操作，不過在台北、新北、桃園、新竹、台中、台南與高雄等地都出現比特幣自動櫃員機（Bitcoin Automated Teller Machine, BTM），讓購買比特幣更方便，但便利性的增加，也帶來了風險。

比特幣（bitcoin）的問世，帶起了加密資產（cryptoasset）的熱潮，對很多不善電腦操作的人會認為，想買比特幣需要經過繁複的電腦操作，不過在台北、新北、桃園、新竹、台中、台南與高雄等地都出現比特幣自動櫃員機（Bitcoin Automated Teller Machine, BTM），讓購買比特幣更方便，但便利性的增加，也帶來了風險。

BTM 與 ATM 不同，BTM 透過與加密資產錢包連結，讓加密貨幣可以與法幣兌換。而且，BTM 的使用者需要擁有加密貨幣錢包，才能使用 BTM；使用者經過驗證後，就能以現金購買加密貨幣，也可在 BTM 賣出加密貨幣，提出現金。

全球第一台 BTM 出現在加拿大。如今，BTM 數量飛速發展，能交易的也不只限於比特幣，超過七成的 BTM 可兌換多種加密貨幣。根據 Coin ATM Radar 的統計，目前全球已有 3 萬 6,000 多台 BTM，台灣則有 25 台。

不過，BTM 也不只有好處，也有風險。目前國際對 BTM 監管仍然不足，造成許多漏洞，而且由於匿名性、流動性高，加上 BTM 又便利，成為一些犯罪集團用來洗錢、詐騙的工具。

不過，既然知道監管不足，部分國家也開始收緊監管力道，在美國、英國、德國和日本，設置 BTM 都需要有關單位核准，而且，大多都由金融監管部門擔任 BTM 的主管機關。

隨著台灣的 BTM 數量漸漸增多，相關的詐騙事件也開始變多。此前，金管會表示，設置 BTM 應遵循法規，否則將依「洗錢防制法」要求業者限期改善，如果期限內未改善，將處新臺幣 50 萬元以上、1,000 萬元以下罰鍰。

《本文作者趙正瑋，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

比特幣 加密貨幣 洗錢防制法 詐騙 ATM

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