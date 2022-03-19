日政府爭6G技術話語權 攜手學術、民間機構組「超越5G推廣聯盟」

由日本總務省領軍，協同日本學術機構，以及包含Panasonic、NEC、Toyota等業者共同組成的「超越5G推廣聯盟」 (Beyond 5G Promotion Consortium)，希望能在接下來的6G網路技術發展爭取更多技術標準話語權。

按照目前規劃，6G網路預計會在2030年正式進入市場商用，同時速度預期將是現行5G網路的10倍以上，藉此實現全自動駕駛、遠距醫療手術，甚至更真實的元宇宙應用發展，並且對應高數據傳輸量與更低延遲表現。

而過去4G、5G網路技術技術幾乎是由歐美、韓國及中國業者提出，並且成為後來的規範標準，日本政府顯然希望能在6G網路技術發展爭取更多主導權，並且在技術規範制定有更多話語權，因此由日本總務省領軍，協同日本學術機構、民間機構合組「超越5G推廣聯盟」，希望能透過三方合作推動由日本制定的6G網路技術標準。

目前隸屬聯合國底下的國際電信聯盟 (International Telecommunication Union)預計在2023年6月以前確定未來6G網路通訊技術要求，之後將以此為基礎陸續制定各類對應6G網路技術發展規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦