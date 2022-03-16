幣託集團與全家便利商店、光禾科技合作建立O2 META元宇宙
幣託集團 (BitoEX)今日 (3/15)宣布與全家便利商店、光禾科技合作建立O2 META元宇宙，藉此打造規模更大的虛實整合應用發展。
其中，將由幣託集團提供區塊鏈與NFT技術，藉此建構元宇宙金融應用基礎，同時由光禾感知科技提供3D、XR等先進技術打造沉浸3D虛擬空間「OSENSE SPACE」，而過去與幣託集團便已經建立長時間合作的全家便利商店，則將率先加入此項元宇宙應用，並且讓旗下1450萬名會員可更容易「移民」至元宇宙進行虛實整合互動。
光禾科技強調將以直覺、簡單方式，讓使用者能透過手機即可進入以旗下Web 3D Engine技術打造的元宇宙虛擬空間，並且能在虛擬空間進行互動，並且串連不同規模的元宇宙世界。而在元宇宙環境中，光禾科技也強調將提供拍賣所、演唱會、博物館、拍賣市集等項目，同時也計畫整合金融機制，讓使用者能在元宇宙環境實現交易目的。
而幣託集團提供區塊鏈與NFT技術，則可作為元宇宙中交易基礎，並且能與全家便利商店提供點數機制互換，另外未來也計畫在元宇宙環境發行自有O2虛擬貨幣，同時也將透過開放共營生態納入更多元宇宙應用可能性。
依照說明，在現實生活中購買的全家便利商店商品，未來將能將商品以NFT形式在元宇宙產生更多應用，例如作為元宇宙的虛擬角色裝備物品，或是作為特殊NFT商品販售，甚至成為遊戲中加強角色能力的物品。另一方面，未來也可能將元宇宙內的虛擬貨幣透過點數機制轉換，讓使用者能用於實體商店換取商品等。
在未來規劃中，O2 META元宇宙更計畫納入更多社群互動與商業模式，其中更包含能透過NFT交易、虛擬物品轉售等方式產生金融交易成長，同時也將推動更大虛擬貨幣應用生態。
為了吸引更多使用者加入，幣託集團此次將率先推出NFT交易平台BELS，並且與全家便利商店合作，預計從3月16日起推出2款NFT商品—「虎哩歡喜NFT」與「虎哩快樂NFT」，分別以315顆狗狗幣及399顆狗狗幣販售，各以限量10份銷售。
其中，購買「虎哩歡喜NFT」將加贈Let's Cafe經典美式咖啡61天份紅利Pin Code，而購買「虎哩快樂NFT」將加贈Let's Cafe經典美式拿鐵61天份紅利Pin Code，分別可從4月1日至5月31日期間每日收到咖啡兌換電子郵件，透過兌換連結與輸入Pin Code之後，即可憑條碼兌換咖啡。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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