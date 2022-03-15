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Google Maps老是亂繞路？官方教一招「回歸正道」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名駕駛抱怨，Google Maps建議的路線在某些特定路段，明明能走直線卻要駕駛多繞一圈。示意圖/ingimage
一名駕駛抱怨，Google Maps建議的路線在某些特定路段，明明能走直線卻要駕駛多繞一圈。示意圖/ingimage

科技日新月異，現代人幾乎人手一機，不少駕駛也會使用手機導航來取代車用導航，而Google Maps推出多款便利功能，成為用路人的使用首選。不過，近日卻有用戶發現，Google Maps建議的路線在某些特定路段，明明能走直線卻要駕駛多繞一圈，文章曝光釣出內行網友分析原因並提供解決方法。

網友在PTT抱怨，自己每天上班都會開Google Maps看即時路況，決定是否要繞開塞車路段，但因為本身上班路線就是台灣大道直走，除非遇到嚴重事故，否則基本上不會嚴重到需要繞路，然而Google Maps卻經常在沒有塞車的情況下，建議原PO先左轉繞一圈後，再切回台灣大道。

經原PO實測後也發現，原本建議轉彎的路線，預估抵達時間為8：34，但若他無視導航建議繼續直走，預估抵達時間反而減少成8：30，讓他無奈表示「我只想問，Google是吃到繞路王的口水嗎？」。

文章底下就有網友分析繞路原因，「我遇過的狀況是該路段已經施工完可通車，可是google還沒即時更新，所以一直要我繞遠路」、「估狗看到前方塞車就會走這個模式」、「他是速度優先，即便你繞個5公里，只要能快1分鐘他都都會叫你繞...有時候還是得自己判斷」。

也有網友提出建議，「圖資錯誤回報就好了，你不回報他就永遠是錯的啊」、「之前回報錯誤，同樣的路段就沒有再亂跑了」。

至於要如何「新增或修正道路」，Google Maps平台教學指出，先在Google Maps中點進個人資料或姓名縮寫，接著點「說明與意見回饋」後，輕觸「回報資料問題」，接著就能選取要編輯的路段，或是要修正的資訊類型。

一名駕駛抱怨，Google Maps建議的路線在某些特定路段，明明能走直線卻要他多繞一圈。圖／擷自PTT
一名駕駛抱怨，Google Maps建議的路線在某些特定路段，明明能走直線卻要他多繞一圈。圖／擷自PTT

Google Maps

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