哭哭！蘋果公司不只停售 27吋iMac 傳未來也不再推出更大螢幕版
隨著新的Mac Studio和Studio Display推出，Apple蘋果公司也停售搭載Intel處理器的27吋iMac，儘管有傳聞透露Apple蘋果公司在開發一款大螢幕的iMac Pro，但外媒《9to5Mac》取得的消息透露蘋果公司暫時目前沒有計畫發表大螢幕的iMac。
《9to5Mac》表示這次消息來源先前曾向該網站披露Mac Studio和Studio Display的消息，據稱蘋果公司目前沒有推出新的27吋iMac，而是在開發24吋iMac，預計將於2023年推出，而且不太可能搭載蘋果高階處理器。
此外，據傳Apple在使用新的M2晶片開發下一波Mac，包括MacBook Air、MacBook Pro和Mac mini。
《9to5Mac》也引述《彭博社》報導，蘋果公司可能會在6月舉辦的WWDC 2022全球開發者大會推出新款Apple Silicon Mac，預期在 2022年底之前還有更多的Mac。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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