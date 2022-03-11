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濃霧特報能見度差 吳德榮：逐日回暖高溫上看30度

亞馬遜收購老牌電影公司米高梅 歐盟可能無條件同意

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然美國聯邦貿易委員會 (FTC)可能準備針對亞馬遜以84.5億美元收購老品牌電影公司米高梅提出反壟斷訴訟，但歐盟方面目前似乎傾向批准亞馬遜此項交易。

消息人士指稱，歐盟預計無條件同意亞馬遜收購米高梅，並且預計在3月15日做出決定。不過，歐盟方面並未對此作任何回應，而亞馬遜方面則強調積極與監管機構合作。

至於美國聯邦貿易委員會同樣也會在3月中做出決定，但在先前消息中則指稱聯邦貿易委員會有可能向亞馬遜提出反壟斷訴訟。

收購米高梅成為亞馬遜有史以來第二大規模收購，僅次於2017年以137億美元收購Whole Foods。而收購米高梅，亞馬遜預期將能進一步推動旗下電影與電視影集內容業務成長，並且與Netflix、Disney+等競爭對手抗衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟 美國 電影

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