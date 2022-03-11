快訊

濃霧特報能見度差 吳德榮：逐日回暖高溫上看30度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微軟團隊新技術 個人在虛擬實境中能以自然全身狀態呈現

聯合新聞網 / 楊又肇

過去在虛擬實境中的個人形象表現，礙於運算效能與實際需求，多半僅以上半身型態呈現，但在微軟混合實境與人工智慧實驗室 (Mixed Reality & AI Lab)研究團隊所提出技術，將能透過上半身擷取資訊模擬下半身自然動作，讓使用者在虛擬實境中出現的身形可以更加完整。

此項名為「FLAG: Flow-based Avatar Generation from Sparse Observations」的技術，將可透過虛擬實境頭戴裝置所擷取頭部及手部動作方向，以及所處位置等資訊，自動模擬合適的下半身對應動作，例如在虛擬實境場景中處於移動狀態，就會模擬雙腳走路或奔跑動作，而若使用者上半身出現在較低位置，系統則會模擬下半身蹲下等動作。

微軟在此項技術透過大量數據學習與人工智慧分析，另外也透過全身掃描方式蒐集資訊，讓系統能即時配合使用者上半身動作，即時模擬呈現自然的下半身動作，並且降低出現錯誤肢體動作情況。

這樣一來，即可讓使用者在虛擬實境中的個人形象能以完整全身呈現，預期可以應用在視訊會議、虛擬實境內互動，或是需要以全身形象呈現的虛擬實境內容需求，而非僅以上半身型態出現。

但這樣的技術依然會有侷限，例如要單獨呈現腳部肢體的話，可能會礙於數據量不足而難以重現，除非使用者在腳上額外配置感測元件紀錄完整數據。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

外配 AI

延伸閱讀

看好雲端服務發展動能 微軟將在印度建置第四座Azure數據中心

不再依賴控制手把 微軟主管透露將能透過滑鼠、鍵盤遊玩串流遊戲內容

Sony新專利曝光！PlayStation VR 2將配合震動與聲音 感受更真實場景互動

瀏覽器更一致性 Google、Mozilla、微軟及蘋果合作建立相同網頁設計標準

相關新聞

又爆災情？Pixel 6拍照鬧bug實測結果慘 官方卻認證正常現象

Google去年10月推出Pixel 6手機，一名網友去年11月便購入使用，但約莫1個月後卻發現相機功能存在嚴重bug，他在PTT發文爆料，使用主鏡頭和自拍鏡頭（前鏡頭）攝影時，會發現自拍鏡頭明顯「歪斜」。

Google將推出Android新功能 釋出應用程式60%空間

「封存」（Archiving）是 Android 系統的一項全新功能，讓使用者能夠透過它來臨時回收一個app約60%的儲存空間，實質上僅刪除應用程式的一部分，而非完全卸載。

亞馬遜自駕車公司Zoox 收購打造採收草莓的機器人新創業者Strio.AI

目前成為亞馬遜旗下自駕車公司的Zoox，稍早宣布收購打造採收草莓的機器人新創業者Strio.AI，預計將其技術整合在旗下自駕車設計。

通用汽車與太平洋天然氣及電力公司合作，將電動車作為緊急供電來源

通用汽車與太平洋天然氣及電力公司 (PG&E,Pacific Gas and Electric Company)共同宣布合作，未來將讓各個家庭內的電動車能彼此構成虛擬電網，在停電期間逆向成為供電來源。

微軟團隊新技術 個人在虛擬實境中能以自然全身狀態呈現

過去在虛擬實境中的個人形象表現，礙於運算效能與實際需求，多半僅以上半身型態呈現，但在微軟混合實境與人工智慧實驗室 (Mixed Reality & AI Lab)研究團隊所提出技術，將能透過上半身擷取資訊模擬下半身自然動作，讓使用者在虛擬實境中出現的身形可以更加完整。

亞馬遜收購老牌電影公司米高梅 歐盟可能無條件同意

雖然美國聯邦貿易委員會 (FTC)可能準備針對亞馬遜以84.5億美元收購老品牌電影公司米高梅提出反壟斷訴訟，但歐盟方面目前似乎傾向批准亞馬遜此項交易。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。