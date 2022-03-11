微軟團隊新技術 個人在虛擬實境中能以自然全身狀態呈現

過去在虛擬實境中的個人形象表現，礙於運算效能與實際需求，多半僅以上半身型態呈現，但在微軟混合實境與人工智慧實驗室 (Mixed Reality & AI Lab)研究團隊所提出技術，將能透過上半身擷取資訊模擬下半身自然動作，讓使用者在虛擬實境中出現的身形可以更加完整。

此項名為「FLAG: Flow-based Avatar Generation from Sparse Observations」的技術，將可透過虛擬實境頭戴裝置所擷取頭部及手部動作方向，以及所處位置等資訊，自動模擬合適的下半身對應動作，例如在虛擬實境場景中處於移動狀態，就會模擬雙腳走路或奔跑動作，而若使用者上半身出現在較低位置，系統則會模擬下半身蹲下等動作。

微軟在此項技術透過大量數據學習與人工智慧分析，另外也透過全身掃描方式蒐集資訊，讓系統能即時配合使用者上半身動作，即時模擬呈現自然的下半身動作，並且降低出現錯誤肢體動作情況。

這樣一來，即可讓使用者在虛擬實境中的個人形象能以完整全身呈現，預期可以應用在視訊會議、虛擬實境內互動，或是需要以全身形象呈現的虛擬實境內容需求，而非僅以上半身型態出現。

但這樣的技術依然會有侷限，例如要單獨呈現腳部肢體的話，可能會礙於數據量不足而難以重現，除非使用者在腳上額外配置感測元件紀錄完整數據。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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