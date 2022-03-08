傳LG Display正為新iPad開發兩款OLED面板
集微網消息，LG Display目前正在開發12.9英寸和11英寸的OLED面板，以供應蘋果公司未來推出的iPad。
據TheElec報導，蘋果計劃在未來的iPad上使用兩層串聯結構的OLED面板，第一款搭載此類OLED面板的iPad預計將於2024年上市。另外，蘋果還計劃在這些面板上應用LTPO TFT。
據悉，兩層串聯結構的OLED面板有兩個發射層，這使得其亮度是單層OLED面板的兩倍，壽命是單層OLED面板的四倍。LTPO TFT則能提供120Hz的刷新率。
該報導指出，LG Display將負責蘋果iPad兩款OLED面板的開發工作，該公司與Samsung Display相比在兩層串聯結構的OLED面板的製造經驗更豐富，因此預計iPad OLED項目的承擔量會更多。
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