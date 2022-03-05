Intel商用需求vPro系列處理器揭曉 連Chrome OS裝置也能用

接連揭曉以「Alder Lake」架構打造的第12代Core系列消費級桌機處理器，以及第12代Core H系列、U系列與P系列筆電處理器之後，Intel也宣布針對商用需求推出搭載vPro技術的桌機及筆電處理器，標榜強化更進一步的記憶體同步錯誤校正，以及虛擬化安全技術整合。

此次推出支援vPro技術的處理器產品，除了對應桌機與筆電產品設計需求，同時也提供對應Chrome OS裝置設計最佳化，以及符合Intel EVO設計規格，藉此擴大vPro技術應用範疇。

在硬體設計方面，支援vPro技術的第12代Core系列處理器一樣採用P Core、E Core混合架構，並且原生相容Wi-Fi 6E與Thunderbolt 4，另外也針對企業使用需求加入支援ECC記憶體同步錯誤校正，並且加入包含Intel TDT (Threat Detection Technology)設計，標榜從硬體層即可抵禦勒索惡意攻擊，同時也會藉由人工智慧即時確認軟體存取異常情況，一樣提供基於晶片端的虛擬化應用。

而此次推出支援vPro技術處理器，將依照設計規格區分vPro Enterprise、vPro Essentials，以及vPro Enterprise for Chrome，分別對應傳統企業完整資安防護需求，以及中小企業足夠使用需求，並且對應越來越多企業透過Chrome OS裝置佈署工作設備需求打造。

在vPro Enterprise規格中，分別提供隸屬U系列9W低功耗的Core i7-1260U、Core i5-1240U，以及對應U系列15W低功耗設計的Core i7-1265U與Core i5-1245U，而在P系列28W功耗版本則提供Croe i7-1280U、Core i7-1270U與Core i5-1250U，至於在H系列45W功耗版本將提供Core i9-12900H、Core i7-12800H與Core i5-12600H等筆電處理器。

桌機版本規格，則分別提供35W功耗的Core i9-12900T、Core i7-12700T、Core i5-12600T與Core i5-12500T等處理器，65W功耗的Core i9-12900、Core i7-12700、Core i5-12600與Core i5-12500等處理器，125W功率規格則提供Core i9-12900HK、Core i7-12700H、Core i5-12500H等處理器。

vPro Essentials規格方面，則分別提供隸屬U系列9W低功耗的Core i7-1250U、Core i5-1230U，以及對應U系列15W低功耗設計的Core i7-1255U與Core i5-1235U，而在P系列28W功耗版本則提供Croe i7-1260U與Core i5-1240U，至於在H系列45W功耗版本將提供Core i9-12900H、Core i7-12800H與Core i5-12600H等筆電處理器。

至於桌機版本則分別提供35W功耗的Core i9-12900T、Core i7-12700T、Core i5-12600T與Core i5-12500T等處理器，65W功耗的Core i9-12900、Core i7-12700、Core i5-12600與Core i5-12500等處理器，並未提供125W功耗版本。

另外，針對Chrome OS裝置打造的vPro Enterprise for Chrome則僅提供筆電處理器款式，分別在U系列9W低功耗的Core i7-1260U、Core i5-1240U，以及對應U系列15W低功耗設計的Core i7-1265U與Core i5-1245U，而在P系列28W功耗版本則提供Core i7-1270U與Core i5-1250U等規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦