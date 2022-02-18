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歐盟將斥資60億歐元 打造歐洲境內專屬低軌道衛星網路服務
繼近期宣布建立數十億歐元公共投資基金，藉此推動歐洲科技新創產業成長，歐盟稍早更宣布將斥資60億歐元打造可提供安全連網的低軌道衛星網路。
在60億歐元資金中，將由歐盟委員會提撥24億歐元，其餘資金則由歐盟國家與供應商提供，藉此打造歐盟境內自有的低軌道衛星網路服務。
相較SpaceX旗下Starlink衛星網路服務，歐盟預期自行建造的低軌道衛星網路服務將能確保連接安全，而不會有使用他國業者提供網路服務所產生隱私安全疑慮，另一方面也能加強歐盟境內與非洲等地區網路連接頻寬，同時藉由低軌道衛星網路連接便利性，讓更多原本難以佈署網路基礎建設地區也能透過衛星上網。
目前歐洲地區已經由新創業者OneWeb提供低軌道衛星網路服務，背後則由印度Bharti Global、Softbank與法國衛星服務業者Eutelsat SA資助，並且與Starlink及亞馬遜旗下Kuiper衛星網路服務競爭。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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