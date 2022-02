想攻元宇宙？麥當勞申請至少10項商標 擬建立虛擬形式餐廳

因應近期元宇宙發展熱潮,麥當勞似乎也計畫跨足元宇宙市場,可能會建立結合真實與數位商品的虛擬形式餐廳,甚至可提供線上預約送貨服務。

依照經常關注商標申請動態的律師Josh Gerben分享消息,顯示麥當勞已經在美國專利與商標局遞交至少10項商標申請,其中包含描述可販售真實及數位化商品的虛擬餐廳,同時也包含可提供線上預約到府送貨的服務。

除此之外,麥當勞似乎還以McCafe商標增加結合真實與虛擬的音樂會,以及更多娛樂相關服務項目,似乎計畫擴大線上數位化經營模式。其他方面,更包含提供可下載的數位藝術品、音訊及影片等內容,其中也包含以NFT非同質化代幣呈現內容。

目前還無法確認麥當勞是否比照其他業者推出NFT非同質化代幣內容,但顯然也會跟進其他業者搶佔元宇宙市場商機,或許未來不久就會看見麥當勞服務、商品在更多元宇宙應用內容出現。

McDonald's is headed to the metaverse.



The company has filed 10 (TEN!) trademark applications indicating it plans to offer "a virtual restaurant featuring actual and virtual goods" and "operating a virtual restaurant featuring home delivery."#Mcdonalds #Metaverse pic.twitter.com/J9pK7EK9nl