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想攻元宇宙？麥當勞申請至少10項商標 擬建立虛擬形式餐廳

聯合新聞網 / 楊又肇

因應近期元宇宙發展熱潮，麥當勞似乎也計畫跨足元宇宙市場，可能會建立結合真實與數位商品的虛擬形式餐廳，甚至可提供線上預約送貨服務。

依照經常關注商標申請動態的律師Josh Gerben分享消息，顯示麥當勞已經在美國專利與商標局遞交至少10項商標申請，其中包含描述可販售真實及數位化商品的虛擬餐廳，同時也包含可提供線上預約到府送貨的服務。

除此之外，麥當勞似乎還以McCafe商標增加結合真實與虛擬的音樂會，以及更多娛樂相關服務項目，似乎計畫擴大線上數位化經營模式。其他方面，更包含提供可下載的數位藝術品、音訊及影片等內容，其中也包含以NFT非同質化代幣呈現內容。

目前還無法確認麥當勞是否比照其他業者推出NFT非同質化代幣內容，但顯然也會跟進其他業者搶佔元宇宙市場商機，或許未來不久就會看見麥當勞服務、商品在更多元宇宙應用內容出現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

麥當勞 音樂會 美國

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