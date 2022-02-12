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SSD供應商遭遇污染事件 恐波及Apple多個產品線

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖為蘋果產品示意圖。 歐新社
圖為蘋果產品示意圖。 歐新社

由於 Western Digital 和 Kioxia 的 NAND Flash 廠發生汙染事件，導致 SSD 價格可能會在全球上漲，市場研究機構 TrendForce 認為 Apple 蘋果設備的量產和出貨可能會因此受到影響。外媒報導，Western Digital 表示由於 1 月份在日本的兩個工廠使用了受污染的材料，已經損失了 6.5EB 的 BiCS 3D NAND 快閃記憶體。

《MacRumors》報導，受污染的工廠由 Western Digital 和合作夥伴Kioxia 共同經營。導致污染的原因以及預計何時恢復生產尚未得到確認。

Western Digital 和 Kioxia 是固態硬碟供應商之一，兩家公司所量產的 NAND 快閃記憶體市占率達 30%。市場研究機構 TrendForce 的市場研究預期，自 2022 年第二季開始作為 SSD 主要零組件 NAND 快閃記憶體的價格可能會飆升 10%。

Western Digital 和 Kioxia 雖然主要是為 PC 提供 SSD 和 eMMC 內嵌式記憶體，但有許多 Apple 蘋果產品使用的是 Kioxia NAND 晶片，包括 iPhone 13 系列、iPad Pro 以及 14吋/16吋 MacBook Pro。目前還不清楚 2022 年 1 月有使用 Kioxia 量產快閃記憶體的 Apple 蘋果產品是否需要被召回。

近年來，Apple 蘋果的許多 Mac 內建 SSD 固態硬碟由三星提供，但該公司越來越多地轉向客製化記憶體，導致 Apple 蘋果 M1 Mac 上的固態硬碟模組必須焊接起來。

但即便 Apple 蘋果裝置沒有受到污染的 Kioxia 記憶體的直接影響，但整個 NAND Flash 的供應緊縮仍有可能提升 Apple 蘋果的成本，但 Apple 是否願意吸收所有成本價格，抑或調升價格或轉嫁給消費者，還有待觀察。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載》

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