EPIC Games申請「Megaverse」商標 預計以10億美元投資元宇宙市場
EPIC Games在去年底時申請註冊「Megaverse」商標，其中描述除了與遊戲內容相關之外，更結合各類虛擬實境內容應用，似乎將以此擴大布局元宇宙市場。
不過，目前還無法確認EPIC Games將會如何使用「Megaverse」商標，另外也無法確認此商標名稱是否與EPIC Games前身EPIC MegaGames有關。
在此之前，EPIC Games執行長Tim Sweeney表示未來將投入元宇宙應用發展，除了將以《要塞英雄》 (Fortnite)銜接各類元宇宙應用，更預期藉由Unreal Engine協助打造更多元宇宙應用發展，並且計畫以10億美元推動各類元宇宙內容成長。
而EPIC Games預計提撥10億美元資金中，有2.5億美元資金更源自Sony資助，藉此建立結合線上社群互動的遊戲體驗。
除了EPIC Games將擴大投入元宇宙發展，Meta也表示將擴大發展元宇宙應用內容，而包含NVIDIA、微軟也計畫提供可建造各類元宇宙應用項目的工具，甚至如Google、動視暴雪也均表明投入元宇宙應用市場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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