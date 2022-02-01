微軟、電子前線基金會與美國35州檢察官認為蘋果App政策影響內容創新

針對蘋果與EPIC Games之間的訴訟紛爭，包含微軟、電子前線基金會 (Electronic Frontier Foundation)，以及美國35州的州檢察官均傾向支持EPIC Games，認為蘋果在擔任App內容審核的權力令人擔憂，甚至可能會在內容創新產生影響。

例如，微軟便指稱蘋果在App Store服務限制雲端串流遊戲發展可能性，更認為法院裁定蘋果要求在App服務內綁訂Apple Pay等服務的作法並未違反壟斷，其實頗有爭議。而電子前線基金會也認為蘋果在App Store的政策將影響內容發展，同時也認為蘋果嚴格綁訂其服務的作法將限制創新。

在後續回應中，蘋果則強調App Store服務提供安全可靠的App內容取用環境，同時也能配合蘋果服務確保使用者支付交易與個人數據使用安全，並且強調透過App Store的使用規模，更讓開發者能因此獲取更大發展機會。

在此之前，法院認為EPIC Games事先違反蘋果制訂App Store使用規範，因此蘋果有權取消EPIC Games開發者身分，並且將app內容從App Store下架。同時，做出裁決的法官Yvonne Gonzalez Rogers也裁定EPIC Games依然需要為此向蘋果支付至少360萬美元營運損失。

而蘋果目前已經與美國境內開發者達成和解，承諾將會調整App Store營運方式，其中包含將允許開發者可以透過其他支付管道完成使用者在app內的消費交易，加州北區聯邦地區法院法官Yvonne Gonzalez Rogers稍早也做出裁決，說明蘋果不得禁止開發者透過其他連結方式引導使用者以其他管道交易。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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