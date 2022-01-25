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臉書母公司拓展元宇宙 打造全球最快AI超級電腦

中央社 / 紐約24日綜合外電報導
臉書母公司Meta Platforms Inc今天表示，旗下研究團隊打造了新的人工智慧超級電腦，預計今年年中完工時，將成為全球運算速度最快的AI超級電腦。示意圖。路透 郭琦
臉書母公司Meta Platforms Inc今天表示，旗下研究團隊打造了新的人工智慧超級電腦，預計今年年中完工時，將成為全球運算速度最快的AI超級電腦。示意圖。路透 郭琦

臉書（Facebook）母公司Meta Platforms Inc今天表示，旗下研究團隊打造了新的人工智慧（AI）超級電腦，預計今年年中完工時，將成為全球運算速度最快的AI超級電腦。

Meta在部落格文章中說，新系統AI ResearchSuperCluster（RSC）將有助公司打造更好的AI模式，可以從數以兆計個範例中學習，在數以百計種語言中運作，並且共同分析文本、圖像及影片，以判定內容是否有害。

文中寫道：「這項研究將不僅有助保護使用我們現今服務的用戶安全，而且在未來我們拓展元宇宙（metaverse）之際也是如此。」

●拓展元宇宙 影像處理速度快20倍

路透社報導，這家社群媒體公司去年10月宣布母公司更名為Meta，反映營運重心聚焦元宇宙的布局，公司認為元宇宙將成為行動網路的「接班人」。

元宇宙概念近幾個月來一直是矽谷熱門話題，是指民眾共享虛擬環境，可以透過不同的裝置進入工作、遊戲及社交。

Meta表示，初步基準測試顯示，新的AI超級電腦RSC運算影像速度，比公司的現行系統快達20倍。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天在臉書發文說：「我們為元宇宙打造的體驗需要巨大電腦能力（每秒數以百萬兆次計）且RSC將啟用新的AI模式，可以從數以兆計個範例中學習，了解數以百計種語言等等。」

Meta表示，他們認為RSC目前屬於運算速度最快的AI超級電腦之列。Meta發言人表示，公司與輝達公司（NVIDIA Corp.）、PureStorage Inc及PenguinComputing Inc團隊合作打造超級電腦。

●科技超級強權引疑慮

法新社報導，臉書和谷歌（Google）之類的平台對用戶資料的處理及使用方式長久以來為人所詬病。這兩家巨擘目前在歐洲聯盟國家面臨法律訴訟，對方宣稱公司將用戶數據從歐盟轉移到美國的行為屬違法。

此外，將臉書用戶導向吸睛貼文的AI演算法因助長不實資訊和仇恨言論而受到批評。

報導說，臉書一再為旗下演算法產生的相關不良影響道歉，長久以來也一直表示要在內容審查員和其他措施方面擴大投資，來處理有問題的貼文。

倡導約束科技大廠的非政府組織網「歐洲數位權」（European Digital Rights）今天承認臉書已在努力改進，但仍質疑這家公司發展如此強大的工具背後可能有其目的。

這個團體的政策主管納朗賀（Diego Naranjo）告訴法新社：「那樣的電腦能力都掌握在這種科技超級強權手中，最後不會有什麼好結果。」

Meta的AI研究團隊今天在部落格文章中強調，清除有害內容是公司發展AI的「關鍵」使用服務功能之一。

AI 語言 祖克柏

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