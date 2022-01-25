小島秀夫透露兩款作品正在開發中 並招募更多技術人員

小島秀夫日前在個人Twitter頁面透露，目前小島製作遊戲工作室已經著手準備一款大規模遊戲作品，以及另一款小規模遊戲作品，同時也將因應遊戲製作需求招募更多技術人員。

不過，小島秀夫並未透露目前正投入製作遊戲作品細節，而從目前小島製作遊戲工作室對外招募技術人才需求，分別包含城市設計、美術及遊戲設計，另外也包含音效設計、編劇、專案經理、製作人等職缺，甚至在美術設計相關職缺更提及製作武器、裝置、交通工具、機械等3D模型相關描述，或許新作將延續過去小島秀夫製作的《潛龍諜影》系列作品風格。

在先前受訪時，小島秀夫其實也提及對驚悚、恐怖類型題材感興趣，因此引發不少人猜測是否可能計畫重新打造《沉默之丘》，或是類似題材的遊戲作品。

但目前除了在2019年11月於PlayStation 4平台推出獨立後第一款3A等級遊戲作品《死亡擱淺》，並且在2020年7月接續推出PC平台版本，更在2021年9月宣布推出針對PlayStation 5重新打造的升級版本，小島製作遊戲工作室暫時還沒有公佈任何新作品消息。

現在、次回作を鋭意仕込み中です。大きな規模のタイトルと小さな規模のトンがったタイトルを準備中(企画・実験)です。コジプロではスタッフ募集中です。コジプロの雰囲気はこんな感じです。

↓



コジマプロダクションで働くとは // Working at KOJIMA PRODUCTIONS - YouTube https://t.co/PgHPWDU4bE — 小島秀夫 (@Kojima_Hideo) January 23, 2022

而在去年11月時，小島製作遊戲工作室則確認在美國洛杉磯設立專職拍攝影視與製作音樂內容的工作室，藉此擴展遊戲以外市場布局，同時也能將影視及音樂內容應用在遊戲作品，藉此擴展更多元發展機會。

在此之前，小島秀夫便多次透露個人熱愛電影，先前也說明遊戲創作靈感多半來自曾經觀看電影，甚至過去求學過程也曾考慮電影相關學系，但最終因為家庭因素考量而放棄，後來才將遊戲與電影元素結合，透過獨特風格詮釋遊戲內容，例如過去打造的《沉默之丘》系列，以及《潛龍諜影》系列都融入大量電影拍攝手法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦