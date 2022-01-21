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Computex 2022將在5月底以實體展會形式回歸 以六大主題展出

聯合新聞網 / 楊又肇

中華民國外貿協會今日 (1/20)宣布，將以智慧驅動 (Accelerating Intelligence)、無限體驗 (Connected X-Experience)、數位韌性 (Digital Resilience)、開創運算 (Innovative Computing)、綠能永續 (Sustainability)、創新與新創 (Innovations and Startups)六大主題作為今年度Computex 2022展出重點，同時也確定將以實體展會形式於台北南港展覽館舉辦，時間則是今年5月24日至27日。

除了強調會以高度防疫標準舉辦此次恢復實體形式的展會活動，外貿協會也將針對因為疫情無法來台的業者提供遠端參展替代方案，藉此打破地域限制滿足參展需求。而此次展出內容，將由宏碁、AMD、華碩、台達電、技嘉、美光、微星、NVIDIA、恩智浦、Supermicro，以及Gogoro等指標性業者，透過虛實整合方式呈現。

針對此次展出主題，外貿協會表示將以智慧驅動、無限體驗、數位韌性、開創運算、綠能永續、創新與新創六大主題作為今年度Computex 2022展出重點，同時也由市調機構IDC資深研究副總裁Matthew Eastwood說明在疫情影響之下，全球將有多達87%企業開始執行以數位優先的發展策略，同時也預估在2024年之前會有75%全球2000大企業將環境社會治理 (Environment Social Governance，ESG)列為重點，並且以此作為永續發展規範。

此外，企業除了需全面兼顧資安、雲端、軟體生態、邊緣運算與新工作型態之外，更必須關注短期及長期的永續發展目標，以利在全面轉型發展脫穎而出。

而此次Computex 2022展出內容除了將涵蓋半導體、資通訊產業，更將ESG議題作為串聯此次六大主題的核心。至於同步登場的InnoVEX展區，則將作為亞洲指標新創平台，致力新創企業商機媒合。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 新創企業 半導體

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