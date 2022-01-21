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Waymo與亨特運輸公司擴大合作 將在德州應用「自動駕駛卡車物流」

聯合新聞網 / 楊又肇

Waymo在2020年宣布與美國亨特運輸服務公司 (J.B. Hunt Transport Services)建立合作關係後，目前雙方將從今年起更深入合作，預計讓亨特運輸服務公司旗下貨運車輛能以自駕形式於德州境內更多地區運作。

在此之前，Waymo主要是與亨特運輸服務公司合作在沃思堡到休士頓之間提供自動駕駛卡車物流運作，此次深入合作則是將服務擴展到德州境內更多地區。

而與亨特運輸服務公司深入合作，預期也能讓Waymo持續擴展其自動駕駛技術應用，除了繼續投入對應一般使用者搭乘使用需求的自駕車輛服務，預期也會透過自動駕駛卡車擴展無人物流市場佈局。

除了Waymo，目前包含亞馬遜、Walmart、Tesla等業者也開始構思自動化物流貨運佈局，預期透過無人自動駕駛形式讓藉由卡車運送的貨品能更有效率送達指定地點。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

德州 美國 自動駕駛

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