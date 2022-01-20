由微軟收購之後 動視暴雪部分遊戲仍可能維持跨平台形式提供

在微軟以687億美元收購動視暴雪之後，市場看法猜測微軟有可能比照日前收購ZeniMax模式，將使Bethesda等遊戲工作室旗下遊戲作品成為微軟獨佔內容的作法，可能也會讓動視暴雪部分遊戲變成微軟獨佔。

不過，考量遊戲推廣利益的話，微軟依然會讓部分遊戲作品維持跨平台發行，藉此讓遊戲發揮最大市場效益，但部分重點遊戲作品可能會採平台獨佔，或是以限期獨佔方式提供，藉此吸引更多玩家加入Xbox平台陣容。

另一方面，說明將使動視暴雪遊戲進駐Xbox Game Pass訂閱服務，預期微軟也希望透過訂閱服務吸引更多玩家支持，甚至透過雲端串流方式讓使用者能在不同連網裝置上遊玩。

在此之前，微軟已經證實Bethesda等遊戲工作室旗下部分遊戲作品將成為平台獨佔內容，例如先前公布的《星空》就成為Xbox平台獨佔作品，但諸如《異塵餘生》等遊戲作品仍維持跨平台形式推出。

目前微軟並未說明日後動視暴雪旗下遊戲是否會有平台獨佔情況，具體細節顯然要等此筆交易正式在2023財年內完成，才會有更具體消息公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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