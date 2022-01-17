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Google首款螢幕可凹折手機 價格可能很親民

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然先前有不少消息指出，Google可能推出的螢幕可凹折手機Pixel Fold，其正式產品名稱實際上會採用Pixel Notepad，同時建議售價將會更加親民。

在此之前，不少跡象顯示Google也計畫推出自有螢幕可凹折手機，尤其Google與三星合作強化諸多螢幕可凹折手機介面，甚至後續提出針對螢幕可凹折手機設計的Android 12L作業系統，藉此讓操作介面可特別針對大尺寸螢幕與一般手機使用體驗切換最佳化調整。

依照9to5Google網站指稱，Pixel Fold將不會是Google正式產品名稱，而是會以Pixel Notepad命名，而實際設計可能貼近三星Galaxy Z Fold系列手機凹折方式，但建議售價預期會比三星手機更為親民化，特別是在OPPO的螢幕可凹折手機Find N已經將售價控制在1200美元左右，而榮耀近期推出的Magic V建議售價也約為1570美元，均比三星Galaxy Z Fold系列售價仍在1799美元起跳的情況低廉。

此外，Pixel Notepad初期產能似乎不高，因此將僅先在美國等特定市場推出，甚至可能只會先在美國市場銷售，之後才會逐漸推廣到其他國家地區。

Google在很早之前就已經傳出將打造隸屬Pixel品牌的螢幕可凹折手機，原本消息指稱Google計畫在去年秋季推出此項產品，但後來因故延後推出，並且可能會在今年內對外公布上市資訊。

不過，Google對於此類傳聞並未作任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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