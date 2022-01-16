前Twitter執行長成立比特幣法律防禦基金 協助加密貨幣開發者面對訴訟

聯合新聞網 / 楊又肇

去年底第二度卸下Twitter執行長身分的Jack Dorsey，稍早宣布將成立比特幣法律防禦基金 (Bitcoin Legal Defense Fund)，透過非營利基金形式協助比特幣社群成員，避免因各類法律訴訟影響比特幣相關應用發展，或是專案開發。

依照Jack Dorsey說明，由於投入比特幣等加密貨幣相關技術應用的開發者，多半以獨立開發形式運作，因此在面臨技術應用糾紛時，往往會因為缺乏足夠法律相關資源支援，或是有足夠資金聘僱律師、擬定訴訟策略，以及支付訴訟費用，因此往往會在法庭指控過程吃虧，進而影響其繼續投入加密貨幣相關技術研發，可能不利於日後加密貨幣應用成長。

此次宣布成立的比特幣法律防禦基金，初期將由一群志願者與業餘律師組成，藉此協助加密貨幣開發者在面臨法院訴訟時，可以有更多資源爭取自身應有權益，除了提供律師諮詢，亦可提供申請資金協助，而基金董事會也會討論未來將針對哪些類型訴訟提供協助，以及是否對外募集更多資金。

比特幣法律防禦基金首波協助訴訟案，是由澳洲企業家Craig Steven Wright所設立英國公司Tulip Trading日前對16名Bitcoin Core開發者的訴訟

Tulip Trading認為在2020年遭駭客竊走兩個分別存有3.1萬枚比特幣，以及將近8萬枚比特幣的加密貨幣錢包金鑰，負責開發Bitcoin Core的開發者有託管責任，因此在今年2月於英國倫敦法院提出控訴，預計會在今年5月展開訴訟，而比特幣法律防禦基金將提供資金，協助列為被告的開發者尋求外部律師。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

比特幣 律師 英國

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