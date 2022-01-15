快訊

隔了2天到西堤用餐也染疫 陳時中：任何傳播皆可能

桃園公布最新17處確診者足跡 大江購物中心、台新銀行都入列

作為投資英國發展一部分 Google斥資10億美元買下倫敦的辦公大樓

聯合新聞網 / 楊又肇

Google宣布斥資10億美元買下鄰近英國倫敦托特納姆法院路，並且在2011年進駐的中央聖吉爾斯 (Central Saint Giles)混合用途辦公大樓，另外也在倫敦國王十字街鄰近地點設置新總部大樓，而加上位於英國其他地區的辦公空間，預期將使Google在英國境內辦公空間可容納約1萬名員工。

目前Google在英國境內約有6400名員工，去年更額外招募近700名新進員工，而此次宣布買下中央聖吉爾斯辦公大樓，Google強調將作為投資英國發展的一部分。而買下中央聖吉爾斯辦公大樓，Google更強調不會影響原本同樣進駐的其他業者權益。

中央聖吉爾斯辦公大樓以兩座主要建築構成，最高樓層為15層，由義大利建築師Renzo Piano設計，並且在2010年5月完工，耗資4.5億英鎊。除了買下中央聖吉爾斯辦公大樓，Google目前也計畫在倫敦國王十字街鄰近地點設置新總部大樓，並且從2017年開始動工，但目前尚未確認完工日期。

在目前全球各地仍受到疫情影響，使得許多業者開始傾向以遠距辦公形式維持運作，並且降低辦公室使用比重，導致目前英國許多辦公大樓轉為閒置，或是變成其他用途。不過，對於像是Google此類對於人才有更高需求，同時也有足夠資源投資辦公空間的企業來說，顯然會是更適合擴展辦公空間的時機。

而雖然斥資投資擴展辦公空間，Google目前仍維持允許部分英國員工可透過遠距辦公形式繼續工作，同時目前在全球地區約有20%比例的Google員工維持在家遠距辦公，而目前在美國總部的工作模式則是以每周返回辦公室工作3天為目標，另外也要求返回辦公室工作的員工必須完成至少兩劑疫苗接種

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國 Google

延伸閱讀

逃了14年！性侵犯詐死躲到英國 因確診住院身分被識破

強生身陷「派對門」風波 英國政壇暗潮洶湧

爽中樂透獲1.8億元 俄女坦言：想搬去倫敦

英軍情五處罕示警：中國間諜滲透議會

相關新聞

搭飛機也ok！日Yahoo總裁：境內何地皆可辦公、通勤補助每人3.6萬

相較許多亞洲地區企業要求員工重返辦公室，日本Yahoo則是允許內部近8000名員工可以在日本任何地方辦公，甚至有必要的話，還可以申請搭乘飛機返回辦公室，意味員工可以在距離辦公室更遠的地點工作。

作為投資英國發展一部分 Google斥資10億美元買下倫敦的辦公大樓

Google宣布斥資10億美元買下鄰近英國倫敦托特納姆法院路，並且在2011年進駐的中央聖吉爾斯 (Central Saint Giles)混合用途辦公大樓，另外也在倫敦國王十字街鄰近地點設置新總部大樓，而加上位於英國其他地區的辦公空間，預期將使Google在英國境內辦公空間可容納約1萬名員工。

首屆Intel DevCup x OpenVINO Toolkit結果揭曉 透過人工智慧解決各類痛點

去年9月在台展開的Intel DevCup x OpenVINO Toolkit競賽，經歷4個月多的賽事歷程後，從258組報名隊伍提案中挑選出80組進入決選階段，並且在最終評選後於今日 (1/14)公布獲獎名單，其中由「柏瑞醫」團隊的「X1 Imaging 骨質疏鬆人工智慧輔助篩檢系統」作品拿下實作組冠軍，而「你是我的眼」團隊的「提供環境識別與避障導引之智慧導盲車」作品則奪得概念組冠軍。

華碩在CES大放異彩 囊括20項創新大獎

華碩（2357）於2022美國消費性電子展創新獎(CES Innovation Awards)以精良技術與傑出設計，在眾...

資料傳輸率更快的PCIe 6.0規範公布 普及化仍遙遠

PCI-SIG稍早公布PCIe 6.0正式規範，標榜資料傳輸速率可達64GT/s，將是PCIe 5.0的兩倍，同時可向下相容至PCIe 1.0規範。

蘋果再被挖走晶片設計師 將加入微軟打造Azure伺服器處理器

繼日前傳出Intel挖走過去在蘋果負責M1架構設計的技術總監消息後，蘋果這次再度傳出被微軟挖走晶片設計師Mike Filippo。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。