作為投資英國發展一部分 Google斥資10億美元買下倫敦的辦公大樓

Google宣布斥資10億美元買下鄰近英國倫敦托特納姆法院路，並且在2011年進駐的中央聖吉爾斯 (Central Saint Giles)混合用途辦公大樓，另外也在倫敦國王十字街鄰近地點設置新總部大樓，而加上位於英國其他地區的辦公空間，預期將使Google在英國境內辦公空間可容納約1萬名員工。

目前Google在英國境內約有6400名員工，去年更額外招募近700名新進員工，而此次宣布買下中央聖吉爾斯辦公大樓，Google強調將作為投資英國發展的一部分。而買下中央聖吉爾斯辦公大樓，Google更強調不會影響原本同樣進駐的其他業者權益。

中央聖吉爾斯辦公大樓以兩座主要建築構成，最高樓層為15層，由義大利建築師Renzo Piano設計，並且在2010年5月完工，耗資4.5億英鎊。除了買下中央聖吉爾斯辦公大樓，Google目前也計畫在倫敦國王十字街鄰近地點設置新總部大樓，並且從2017年開始動工，但目前尚未確認完工日期。

在目前全球各地仍受到疫情影響，使得許多業者開始傾向以遠距辦公形式維持運作，並且降低辦公室使用比重，導致目前英國許多辦公大樓轉為閒置，或是變成其他用途。不過，對於像是Google此類對於人才有更高需求，同時也有足夠資源投資辦公空間的企業來說，顯然會是更適合擴展辦公空間的時機。

而雖然斥資投資擴展辦公空間，Google目前仍維持允許部分英國員工可透過遠距辦公形式繼續工作，同時目前在全球地區約有20%比例的Google員工維持在家遠距辦公，而目前在美國總部的工作模式則是以每周返回辦公室工作3天為目標，另外也要求返回辦公室工作的員工必須完成至少兩劑疫苗接種。

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