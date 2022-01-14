亞馬遜推出全新橋接裝置 擴展旗下物聯網連接技術Sidewalk使用範圍

針對在2019年宣布推出的低頻段、長距離物聯網連接技術Sidewalk，亞馬遜稍早宣布推出Sidewalk Bridge Pro橋接裝置，藉此擴展Sidewalk技術連接使用範圍，藉此擴展旗下物聯網裝置應用可能性。

Sidewalk與蘋果尋找功能採用相似技術，其中透過900MHz連接頻段，配合藍牙技術規範串接各個智慧連網裝置，最長連接距離約可在1.6公里左右。若定位物品附近有具備連網、可透過藍牙方式連接的亞馬遜裝置，例如Echo智慧喇叭，就能快速精準定位特定物品所在位置，並且能透過微量Wi-Fi訊號連接上網。

而此項技術除了去年宣布與Tile等業者合作，讓更多物聯網裝置可以透過Sidewalk技術連接，並且彼此建立定位資訊，此次為了擴展更多物聯網連接使用需求，其中包含企業內部，或是像農場等特定使用場景，亞馬遜宣布推出Sidewalk Bridge Pro橋接裝置，不僅能安裝在戶外使用，更可對應更遠連接範圍，約可在8公里範圍內對應超過100台裝置連接使用。

目前亞馬遜分別與亞利桑那州立大學合作，將Sidewalk Bridge Pro橋接裝置應用在智慧城市相關研究，而與Thingy IOT合作部分，則是將Sidewalk Bridge Pro橋接裝置應用在荒野地帶判斷野火竄燒地點，藉此作為預前防災準備。

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