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台北書展／怪怪所長現身！最冷知識在書展

2019-02-14 15:30聯合新聞網 台北國際書展

2019年台北國際書展最「怪」的嘉賓出現了！2月13日三位奇怪的嘉賓帶著他們「怪透了！」的造型，現身書展藍沙龍。這三位嘉賓有一個超夯作品《怪奇事物所》，在網路上幾乎無人不曉，他們有一個共同的簡稱：所長，並依各人所長各司其職，一起為喜歡冷知識的網友們，帶來各種你猜不透的小故事。

《怪奇事物所》三位所長們以奇特造型現身，全程將臉遮住的方式，神秘感濃厚。
《怪奇事物所》三位所長們以奇特造型現身，全程將臉遮住的方式，神秘感濃厚。
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「你知道嗎？其實我們都很怪！」，這是怪奇事物所的名句之一。被稱之為（冷）知識型網紅的他們，在網路上從分享冷知識起家，資訊包羅萬象，從宇宙到地底知識都有。漸漸的，他們追根究底、不科學就不採納的精神，被廣大網友喜愛，網路分享數量暴增，讓他們在2018年成功推出了他們的同名作品《怪奇事物所：你知道嗎？其實我們都很怪！》。

三位所長各有所長，一位負責撰寫、一位負責監督、一位負責畫畫；在這次書展的演講中，他們揭露了「選題」的重要性，更帶來了「從未揭露」的冷知識選集。負責撰寫的InHaw大膽的直言，網友的喜好會影響他們發佈的題材，也因為如此，常常讓負責做圖的Jiajia苦惱，原本畫好的圖也要重來。

《怪奇事物所》幽暗的畫風、新奇的知識，吸引廣大粉絲。
《怪奇事物所》幽暗的畫風、新奇的知識，吸引廣大粉絲。
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所長們進一步與讀者互動，想知道大家喜歡什麼題材居多。三位所長全程將臉遮住的方式出席演講，神秘感濃厚，但與讀者活動熱烈，現場氣氛十分熱絡。

所長們以多種不同的冷知識開頭，近一步闡述，出書過程當中所遇到的種種問題。由網路紅人轉為作家的「怪奇事物所」，用他們幽暗的畫風、新奇的知識，吸收了廣大粉絲。出書，對他們來說，是另類的新體驗。


書名：《怪奇事物所：你知道嗎？其實我們都很怪！》作者：怪奇事物所所長出版...
書名：《怪奇事物所：你知道嗎？其實我們都很怪！
作者：怪奇事物所所長
出版社：時報文化
出版日期：2018年10月23日
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幽暗畫風x冷門知識=《怪奇》吸引力

★各界狂推討論，質量兼具的冷知識社群

★愈怪愈有趣，一定要收藏的怪怪圖文集


（冷）知識型網紅首部作品！ 有溫度的插畫Ｘ有態度的文字

本書謹獻給那些讓世界更有趣的怪事與怪人們


其實我們都一樣怪，卻又怪得很不一樣


名人推薦 ──「這篇根本在說我啊」感動推薦

Joanna王若琳、HowHow／知名Youtuber 、李孝祖／草東沒有派對、茄子蛋 金曲製作人 、　阿滴／YouTube創作者 、柯文哲／臺北市長 、張志祺／圖文不符共同創辦人 、眼球中央電視台製作人／動眼神經、黃色書刊／網路漫畫家、落日飛車／搖滾樂團 、鄭國威／泛科知識公司知識長（以首字筆劃排序）



網紅台北國際書展怪奇事物所

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