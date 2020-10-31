【聯副 ‧ 為你朗讀83】唐捐／無厘頭詩

無厘頭詩 唐捐 1 爛的 不只蘿蔔 腐鼠也有微痛的說 殺蜜 暗爽都你 阿得內傷就我 2 站在輝煌的廟前 大聲喊著： 踹共 神明呵呵 笑出一些煙 我以為會被打的說 3 從霧裡出來 良心也被漂白 蚱蜢如今 也能把我打敗 係賀 我本來也粉強的說

●說詩

有一陣子，我熱中於追問詩意的構成，探索詩語的核心與邊際。詩是一種能夠觸動人心的文字，但人心的構造很複雜，觸動的層次與方法也各有不同。生命中總有無言以對的「囧」境，但要是真的放棄言語表達，也就無詩了。詩人的功能之一，便是試驗辭與物的關聯。那些時日，我常在臉書上寫詩，與八方神人相互激盪。有意義是詩，沒什麼意義也無妨是詩。本詩原不太好說，不必多說，但朗讀完須寫兩百字的詩說，也就說了。

（本專欄每星期六上線，敬請期待！）