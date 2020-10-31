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【聯副 ‧ 為你朗讀83】唐捐／無厘頭詩

聯合新聞網 / 讀.書.人

無厘頭詩

唐捐

1

爛的

不只蘿蔔

腐鼠也有微痛的說


殺蜜

暗爽都你

阿得內傷就我


2

站在輝煌的廟前

大聲喊著：

踹共


神明呵呵

笑出一些煙

我以為會被打的說


3

從霧裡出來

良心也被漂白

蚱蜢如今

也能把我打敗


係賀

我本來也粉強的說



●說詩

有一陣子，我熱中於追問詩意的構成，探索詩語的核心與邊際。詩是一種能夠觸動人心的文字，但人心的構造很複雜，觸動的層次與方法也各有不同。生命中總有無言以對的「囧」境，但要是真的放棄言語表達，也就無詩了。詩人的功能之一，便是試驗辭與物的關聯。那些時日，我常在臉書上寫詩，與八方神人相互激盪。有意義是詩，沒什麼意義也無妨是詩。本詩原不太好說，不必多說，但朗讀完須寫兩百字的詩說，也就說了。

（本專欄每星期六上線，敬請期待！）

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