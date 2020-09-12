【聯副 ‧ 為你朗讀76】林婉瑜／那一晚的事發經過

那一晚的事發經過

林婉瑜

歹徒闖進書房

搶走詩人剛寫好的五首長詩

被害人受到驚嚇

得了失語症

目擊者A是貓咪

目擊者B是嬰兒

目擊者C是書房角落的黃金葛

警方徹夜偵訊

三位目擊者分別用自己的語言拼湊現場

貓咪用貓話

嬰兒用嬰兒話

黃金葛用各種綠色

其實書房裡的字典、文法書和檯燈

也都看見了事發經過

它們努力陳述當時的情景

字典

用它掉落的字

文法書

用它的過去式

檯燈

用它的閃爍不定