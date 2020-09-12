【聯副 ‧ 為你朗讀76】林婉瑜／那一晚的事發經過

聯合新聞網 / 讀.書.人

那一晚的事發經過

林婉瑜

歹徒闖進書房

搶走詩人剛寫好的五首長詩

被害人受到驚嚇

得了失語症


目擊者A是貓咪

目擊者B是嬰兒

目擊者C是書房角落的黃金葛


警方徹夜偵訊

三位目擊者分別用自己的語言拼湊現場

貓咪用貓話

嬰兒用嬰兒話

黃金葛用各種綠色


其實書房裡的字典、文法書和檯燈

也都看見了事發經過

它們努力陳述當時的情景

字典

用它掉落的字

文法書

用它的過去式

檯燈

用它的閃爍不定



●說詩

案件之中，有被害人、目擊者、嫌犯、警方，有時還有隱藏角色。

詩讓人藉由想像身歷其境，感受語言本質。

（本專欄每星期六上線，敬請期待！）

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