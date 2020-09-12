【聯副 ‧ 為你朗讀76】林婉瑜／那一晚的事發經過
那一晚的事發經過
林婉瑜
歹徒闖進書房
搶走詩人剛寫好的五首長詩
被害人受到驚嚇
得了失語症
目擊者A是貓咪
目擊者B是嬰兒
目擊者C是書房角落的黃金葛
警方徹夜偵訊
三位目擊者分別用自己的語言拼湊現場
貓咪用貓話
嬰兒用嬰兒話
黃金葛用各種綠色
其實書房裡的字典、文法書和檯燈
也都看見了事發經過
它們努力陳述當時的情景
字典
用它掉落的字
文法書
用它的過去式
檯燈
用它的閃爍不定
●說詩
案件之中，有被害人、目擊者、嫌犯、警方，有時還有隱藏角色。
詩讓人藉由想像身歷其境，感受語言本質。
（本專欄每星期六上線，敬請期待！）
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