聽新聞
test
0:00 / 0:00
【聯副 ‧ 為你朗讀75】焦桐／景美溪堤岸（節選）
景美溪堤岸（節選）
焦桐
我們跨過小橋，橋下有石頭像船，
我們揚起舌頭的帆，邊走
邊規畫家庭旅行，未來的
湖泊。海洋。遊艇。美食。不可及的雪山。
天空陰霾欲雨──
天空落了一夜雨，溪水
往事般暴漲，作勢要
漫過恐懼的堤防，溢過
我刻意美化過的場景。
哀愁如夜幕，無邊無際
住進我的身體裡，
睡意又黑又深，
像感性的景美溪，日夜
唱著恍惚的輓歌。
暴雨停歇，溪水不再
神經質，走過的路留下一層
記憶的淤泥。我繼續
低頭走路，不去
溪流中尋找你臉孔。破碎的
月光諾言般閃來閃去──
●說詩
焦妻過世後，起初我還照常生活，清晨起床刮鬍子，送小孩上學，去工作室讀書。大概第三天之後就開始有點神志恍惚，忘記刮鬍鬚，忘記吃飯，忘記了大部分的約會。好像腦神經某一條線忽然短路了。
我不想繼續那樣過日子了，日夜急尋一條出路。家居緊鄰景美溪運動休閒公園，從前夫妻常在這裡騎單車，散步，遛狗，面對著溪流練平甩功。如今如今，獨自在景美溪堤岸蹣跚前行，潛意識似乎在尋找她的影子，眼前是無窮的暗夜。
（本專欄每星期六上線，下周朗讀詩人：林婉瑜，敬請期待！）
【相關閱讀】
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言