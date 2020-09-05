聽新聞
test
0:00 / 0:00

【聯副 ‧ 為你朗讀75】焦桐／景美溪堤岸（節選）

聯合新聞網 / 讀.書.人

景美溪堤岸（節選）

焦桐

我們跨過小橋，橋下有石頭像船，

我們揚起舌頭的帆，邊走

邊規畫家庭旅行，未來的

湖泊。海洋。遊艇。美食。不可及的雪山。

天空陰霾欲雨──


天空落了一夜雨，溪水

往事般暴漲，作勢要

漫過恐懼的堤防，溢過

我刻意美化過的場景。


哀愁如夜幕，無邊無際

住進我的身體裡，

睡意又黑又深，

像感性的景美溪，日夜

唱著恍惚的輓歌。


暴雨停歇，溪水不再

神經質，走過的路留下一層

記憶的淤泥。我繼續

低頭走路，不去

溪流中尋找你臉孔。破碎的

月光諾言般閃來閃去──



●說詩

焦妻過世後，起初我還照常生活，清晨起床刮鬍子，送小孩上學，去工作室讀書。大概第三天之後就開始有點神志恍惚，忘記刮鬍鬚，忘記吃飯，忘記了大部分的約會。好像腦神經某一條線忽然短路了。

我不想繼續那樣過日子了，日夜急尋一條出路。家居緊鄰景美溪運動休閒公園，從前夫妻常在這裡騎單車，散步，遛狗，面對著溪流練平甩功。如今如今，獨自在景美溪堤岸蹣跚前行，潛意識似乎在尋找她的影子，眼前是無窮的暗夜。

（本專欄每星期六上線，下周朗讀詩人：林婉瑜，敬請期待！）

【相關閱讀】

‧【聯副 ‧ 為你朗讀74】焦桐／柿子頌

‧【聯副 ‧ 為你朗讀73】焦桐／文旦頌（節選）

‧【聯副 ‧ 為你朗讀72】焦桐／急行軍


相關新聞

【聯副 ‧ 為你朗讀75】焦桐／景美溪堤岸（節選）

我們跨過小橋，橋下有石頭像船， 我們揚起舌頭的帆，邊走

【聯副 ‧ 為你朗讀74】焦桐／柿子頌

突然激動了起來，九降風 在風的故鄉一路喧嚷，從山頭抄農場小徑狂奔打聽

【聯副 ‧ 為你朗讀73】焦桐／文旦頌（節選）

我想像是那直來直往的日光激情了整個夏天 輕撫到皮膚變了顏色，我想像 是專注的露水擁抱每一夜

【聯副 ‧ 為你朗讀72】焦桐／急行軍

我恐怕掉隊了，路途上 剩下自己，往事和 磨破的襯衫領，暮色 依戀著山巒，潮水不捨

【聯副 ‧ 為你朗讀71】焦桐／壽山動物園

我又夢回青年時代的園子── 噴泉激情地邀舞，水霧躊躇 以重逢的姿勢擁吻

【聯副 ‧ 為你朗讀70】楊佳嫻／愛（不）在瘟疫蔓延時

那年愛上一名叛徒 在鍋底演練生死 你底心如小小的醫院

【聯副 ‧ 為你朗讀69】楊佳嫻／梨子與俄國文學（與情史）

近蒂頭處微苦 近果核處微酸 像是把心和陰影一併吞下

【聯副 ‧ 為你朗讀68】楊佳嫻／微微

畫暈開了 琴鍵陷落了 流星如箭而微冰

【聯副 ‧ 為你朗讀67】楊佳嫻／鍛鍊

我想我是碰見了 最強的靈感 在詩裡，你是全部街燈

【聯副 ‧ 為你朗讀66】楊佳嫻／多煙的夏季

買了雷射筆預備 遠遠指出妳的軌道 擾亂，然後瞄準

【聯副 ‧ 為你朗讀65】李進文／情詩注

大好晴天，我一個人在家懶得動，大半天呆呆望著陽台與客廳間的落地玻璃門，

【聯副 ‧ 為你朗讀64】李進文／當我漸漸老

寒露還在戶外猶疑， 秋風矮了進來，混進歲數，

熱門新聞

【思念之情】黃碧清／留財與留德

【日常紀事】暮熹／有禮貌的慢慢來

【心情點滴】弦月／等待是希望的起點

攜手前行：臺灣文學外譯現況

【瑜伽這檔事】Phoebe Chang (張以昕) ／樂齡瑜伽

【青春名人堂】吳毅平／第二十五小時

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。