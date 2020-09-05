【聯副 ‧ 為你朗讀75】焦桐／景美溪堤岸（節選）

景美溪堤岸（節選） 焦桐 我們跨過小橋，橋下有石頭像船， 我們揚起舌頭的帆，邊走 邊規畫家庭旅行，未來的 湖泊。海洋。遊艇。美食。不可及的雪山。 天空陰霾欲雨── 天空落了一夜雨，溪水 往事般暴漲，作勢要 漫過恐懼的堤防，溢過 我刻意美化過的場景。 哀愁如夜幕，無邊無際 住進我的身體裡， 睡意又黑又深， 像感性的景美溪，日夜 唱著恍惚的輓歌。 暴雨停歇，溪水不再 神經質，走過的路留下一層 記憶的淤泥。我繼續 低頭走路，不去 溪流中尋找你臉孔。破碎的 月光諾言般閃來閃去──

●說詩

焦妻過世後，起初我還照常生活，清晨起床刮鬍子，送小孩上學，去工作室讀書。大概第三天之後就開始有點神志恍惚，忘記刮鬍鬚，忘記吃飯，忘記了大部分的約會。好像腦神經某一條線忽然短路了。

我不想繼續那樣過日子了，日夜急尋一條出路。家居緊鄰景美溪運動休閒公園，從前夫妻常在這裡騎單車，散步，遛狗，面對著溪流練平甩功。如今如今，獨自在景美溪堤岸蹣跚前行，潛意識似乎在尋找她的影子，眼前是無窮的暗夜。

（本專欄每星期六上線，下周朗讀詩人：林婉瑜，敬請期待！）