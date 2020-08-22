【聯副 ‧ 為你朗讀73】焦桐／文旦頌（節選）
文旦頌（節選）
焦桐
我想像是那直來直往的日光激情了整個夏天
輕撫到皮膚變了顏色，我想像
是專注的露水擁抱每一夜
豐滿柔嫩的身體，
不懼怕風雨來謠言。
我總是嚴冬時就開始預約
秋天的身影。等待
如宿命，又酸又苦又漫長，
綠葉在風中眷戀著香花，不堪
夏日太熾烈的狂吻；
椿象和果蠅在夕陽中留下
一些記憶的齧痕。
難以保存的青春期，等到
風韻更成熟，比秋月
溫柔，比深夜更深沉的
懊悔，皮膚也失去了光滑和彈性？
等待的故事是時間的陷阱，
越老越甜蜜的嘆息。
●說詩
我超愛吃柚子，尤其文旦柚，風味絕佳，且帶著深刻的啟示：年華老去日，智慧成熟時。
30年以上樹齡的老欉所生堪稱為頂級文旦；蓋老樹的根系已趨穩定，枝葉也不那麼茂盛了，所吸收的養分多注入果實中，果肉細緻甜美，風韻成熟。不過樹齡30年以上的麻豆文旦不多，農民只賣給固定的老客戶。
老欉所生的文旦柚味道較佳，年紀越大所生的文旦柚越小，果皮越薄，果肉綿密、清甜，種籽較少較小，像老得漂亮的人，皮膚雖然多皺，卻歷盡了生活的淬煉，蘊藏的智慧更加飽滿。
（本專欄每星期六上線，敬請期待！）
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