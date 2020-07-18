【聯副 ‧ 為你朗讀68】楊佳嫻／微微

微微 楊佳嫻 畫暈開了 琴鍵陷落了 流星如箭而微冰 夜是一隻船 夜是標靶 我們談論河流，泥土，和傘 談論法文書，談論 啊那隻鷺鷥代替月亮 自樹影裡浮出 有一點顛簸 莫非在如此簡短 如同此夜，我可以說我知道 那一首詩那一缽冷卻擱置的茶葉 那一盞追蹤的路燈 它們的奧義 莫非我使你笑，我使夜晚濃縮， 竟也可以說是完成了 音樂，解釋了苦澀， 轉動稀微的光圈 一排微燄微傾在胸口 幽暗之物，自燃之物 這花園空寂而擁擠 我們滿懷不同的心事 散步去黑橋 我從橋上離開 你從橋下流走

●說詩

這首詩的發想，是來自有一次到南港中研院去拜訪朋友，離開時恰好下了大雨，我和朋友撐傘走過四分溪上的小橋，橋下流水和橋上的雨水，都微微反映著路燈的光，有一種說不出來的氣氛。另外，詩中有一句「散步去黑橋」，是來自七等生的小說。結尾看起來有點可怕，竟然詩中的「你」從橋下流走了，該不會是發生凶殺案了吧！其實，這首詩寫了很多小細節，用了一些複沓重疊的小的形式，想表現出一種幽微曖昧的情感。

（本專欄每星期六上線，敬請期待！）