【聯副 ‧ 為你朗讀68】楊佳嫻／微微
微微
楊佳嫻
畫暈開了
琴鍵陷落了
流星如箭而微冰
夜是一隻船
夜是標靶
我們談論河流，泥土，和傘
談論法文書，談論
啊那隻鷺鷥代替月亮
自樹影裡浮出
有一點顛簸
莫非在如此簡短
如同此夜，我可以說我知道
那一首詩那一缽冷卻擱置的茶葉
那一盞追蹤的路燈
它們的奧義
莫非我使你笑，我使夜晚濃縮，
竟也可以說是完成了
音樂，解釋了苦澀，
轉動稀微的光圈
一排微燄微傾在胸口
幽暗之物，自燃之物
這花園空寂而擁擠
我們滿懷不同的心事
散步去黑橋
我從橋上離開
你從橋下流走
●說詩
這首詩的發想，是來自有一次到南港中研院去拜訪朋友，離開時恰好下了大雨，我和朋友撐傘走過四分溪上的小橋，橋下流水和橋上的雨水，都微微反映著路燈的光，有一種說不出來的氣氛。另外，詩中有一句「散步去黑橋」，是來自七等生的小說。結尾看起來有點可怕，竟然詩中的「你」從橋下流走了，該不會是發生凶殺案了吧！其實，這首詩寫了很多小細節，用了一些複沓重疊的小的形式，想表現出一種幽微曖昧的情感。
（本專欄每星期六上線，敬請期待！）
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