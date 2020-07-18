【聯副 ‧ 為你朗讀68】楊佳嫻／微微

聯合新聞網 / 讀.書.人

微微

楊佳嫻

畫暈開了

琴鍵陷落了

流星如箭而微冰

夜是一隻船

夜是標靶


我們談論河流，泥土，和傘

談論法文書，談論

啊那隻鷺鷥代替月亮

自樹影裡浮出

有一點顛簸


莫非在如此簡短

如同此夜，我可以說我知道

那一首詩那一缽冷卻擱置的茶葉

那一盞追蹤的路燈

它們的奧義


莫非我使你笑，我使夜晚濃縮，

竟也可以說是完成了

音樂，解釋了苦澀，

轉動稀微的光圈

一排微燄微傾在胸口


幽暗之物，自燃之物

這花園空寂而擁擠

我們滿懷不同的心事

散步去黑橋

我從橋上離開

你從橋下流走



●說詩

這首詩的發想，是來自有一次到南港中研院去拜訪朋友，離開時恰好下了大雨，我和朋友撐傘走過四分溪上的小橋，橋下流水和橋上的雨水，都微微反映著路燈的光，有一種說不出來的氣氛。另外，詩中有一句「散步去黑橋」，是來自七等生的小說。結尾看起來有點可怕，竟然詩中的「你」從橋下流走了，該不會是發生凶殺案了吧！其實，這首詩寫了很多小細節，用了一些複沓重疊的小的形式，想表現出一種幽微曖昧的情感。

（本專欄每星期六上線，敬請期待！）

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