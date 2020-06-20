【聯副 ‧ 為你朗讀64】李進文／當我漸漸老

當我漸漸老 李進文 寒露還在戶外猶疑， 秋風矮了進來，混進歲數， 室內有骨頭的聲響悄悄浸潤四壁。 當我漸漸老，才開始規定： 整理好自己才出門。 不談當年。 閒話不做家常。 散步不走捷徑。 不再引喻落葉和月亮。 不再靠腰放下，容許彎腰拾起。 經常修剪頭髮，以免撩亂方向。 數星星時用躺的，不必委曲硬頸。 當我漸漸老，偶爾也經過年輕。

●說詩

我寫過一本詩集叫《更悲觀更要》──「更要」什麼？更悲觀更要亮麗、更要紀律、更要抬頭挺胸，更悲觀更要體貼悲觀，不輕言離席。詩人木心說：「生命是什麼呢？生命是時時刻刻不知如何是好。」我們時時刻刻可能碰到難關，這時刻更要梳理好自己、安頓好自己，才能去面對。面對「老」也是一樣，更老「更要」去做點或想點什麼事，不僅「更要」，還得「規定」，因為老了容易健忘，容易得悲春傷秋那種病，而忘記後段人生應該「更要」怎樣才對。有了規定，才能與「老」共處和諧，才能偶爾喚醒內心久違的青春。

（本專欄每星期六上線，敬請期待！）