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【聯副 ‧ 為你朗讀60】零雨／白翎鷥

聯合新聞網 / 讀.書.人

白翎鷥

零雨

他住的地方電話

號碼03開頭


聖彼得堡──

聖是世界的暱稱

彼得是他的暱稱

堡是那地方的一小點


我圈養了這塊地──


在椰林旁邊

芭蕉樹下


一個夏日蚊蚋密商

的幽徑陰影──



●說詩

宜蘭的電話是03開頭，是的，我想打電話給所有的生靈、物種。

我看見一道美麗的身影，白色的羽衣，渾身潔淨如玉。我想打電話給他。

他的棲地，他神聖的腳趾建立的城堡，必然是神聖的。神聖得有如遠方異國，有如一個金光閃閃的名字。

我想和他約會，在最熱烈的季節，在最多蟲鳥聚集的那塊田地。

唧唧啾啾，咕咕嚶嚶，啊，這些聲音是療癒的秘方。是呀，我想和他說些私密的話語。

我想散散步，在黃昏，在白日，穿越細小的路徑。是呀，我想看看他如何展開臂膀，朝我奔來。那一刻，我也會飛。

我想——我是幸福的。

（本專欄每星期六上線，下周朗讀詩人：李進文，敬請期待！）

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