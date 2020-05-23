聽新聞
test
0:00 / 0:00
【聯副 ‧ 為你朗讀60】零雨／白翎鷥
白翎鷥
零雨
他住的地方電話
號碼03開頭
聖彼得堡──
聖是世界的暱稱
彼得是他的暱稱
堡是那地方的一小點
我圈養了這塊地──
在椰林旁邊
芭蕉樹下
一個夏日蚊蚋密商
的幽徑陰影──
●說詩
宜蘭的電話是03開頭，是的，我想打電話給所有的生靈、物種。
我看見一道美麗的身影，白色的羽衣，渾身潔淨如玉。我想打電話給他。
他的棲地，他神聖的腳趾建立的城堡，必然是神聖的。神聖得有如遠方異國，有如一個金光閃閃的名字。
我想和他約會，在最熱烈的季節，在最多蟲鳥聚集的那塊田地。
唧唧啾啾，咕咕嚶嚶，啊，這些聲音是療癒的秘方。是呀，我想和他說些私密的話語。
我想散散步，在黃昏，在白日，穿越細小的路徑。是呀，我想看看他如何展開臂膀，朝我奔來。那一刻，我也會飛。
我想——我是幸福的。
（本專欄每星期六上線，下周朗讀詩人：李進文，敬請期待！）
【相關閱讀】
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言