【聯副 ‧ 為你朗讀60】零雨／白翎鷥

白翎鷥 零雨 他住的地方電話 號碼03開頭 聖彼得堡── 聖是世界的暱稱 彼得是他的暱稱 堡是那地方的一小點 我圈養了這塊地── 在椰林旁邊 芭蕉樹下 一個夏日蚊蚋密商 的幽徑陰影──

●說詩

宜蘭的電話是03開頭，是的，我想打電話給所有的生靈、物種。

我看見一道美麗的身影，白色的羽衣，渾身潔淨如玉。我想打電話給他。

他的棲地，他神聖的腳趾建立的城堡，必然是神聖的。神聖得有如遠方異國，有如一個金光閃閃的名字。

我想和他約會，在最熱烈的季節，在最多蟲鳥聚集的那塊田地。

唧唧啾啾，咕咕嚶嚶，啊，這些聲音是療癒的秘方。是呀，我想和他說些私密的話語。

我想散散步，在黃昏，在白日，穿越細小的路徑。是呀，我想看看他如何展開臂膀，朝我奔來。那一刻，我也會飛。

我想——我是幸福的。

（本專欄每星期六上線，下周朗讀詩人：李進文，敬請期待！）