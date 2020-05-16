聽新聞
test
0:00 / 0:00

【聯副 ‧ 為你朗讀59】零雨／江山

聯合新聞網 / 讀.書.人

江山

零雨

在黃昏的小朝廷──

我下詔罪己──避在最親近的

那棵樹下，陰影裡讀著


閒閒讀著，萬事

不關心。宮裡宮外那些

行走的，那些塵土

或也會讓我尋思

來者何人


有時我也會到樓窗去

遠望那些即將叛逃的

灰雲


然後我也會在黑暗中

被囚。然我也不心驚


──黑暗亦是我的

江山



●說詩

李煜一直在我心中。

倉皇辭廟，淚對宮娥。我心中一直保留一份李煜的亡國恨。

對比花間亭的雕鏤華麗，對比笙簫吹斷的旖旎場面——流水落花春去也，則是何等悽愴！

在現實中，做為君王，他是失敗了。但做為詩人，現實必須讓位給他。他統領的是另一片江山。

寫這首詩時，面對的，就是困鎖小樓的李煜——此中日夕，只以眼淚洗面。

但我用詩，幫他解圍，同時向他致意。他統領的是另一片江山。

（本專欄每星期六上線，敬請期待！）

【相關閱讀】

‧【聯副 ‧ 為你朗讀58】零雨／膚色的時光（12首選1）

‧【聯副 ‧ 為你朗讀57】零雨／特技家族 （9首選1）

‧【聯副 ‧ 為你朗讀56】零雨／窗簾


相關新聞

【聯副 ‧ 為你朗讀59】零雨／江山

在黃昏的小朝廷── 我下詔罪己──避在最親近的 那棵樹下，陰影裡讀著

【聯副 ‧ 為你朗讀58】零雨／膚色的時光（12首選1）

妖魔5 我看到你的臉 是歪的。乃因我

【聯副 ‧ 為你朗讀57】零雨／特技家族 （9首選1）

兩隻手抓住兩隻腳 向前跳

【聯副 ‧ 為你朗讀56】零雨／窗簾

莉娜有一雙悲傷的眼睛 她愛看窗簾

【聯副 ‧ 為你朗讀55】鴻鴻／小孩

你玩一下，爸爸去倒垃圾喔 你玩一下，爸爸去收掛號喔

【聯副 ‧ 為你朗讀54】鴻鴻／我的祖先

我的祖先是金色的魚群 日夜交替地紡織著大海

【聯副 ‧ 為你朗讀53】鴻鴻／鈕來鈕去

按一下 電視就會轉台 按一下 冷氣就會變送風

【聯副 ‧ 為你朗讀52】鴻鴻／天問

為什麼要特別關注那生在馬廄的嬰兒，日後被釘上十字架 而不是那個遭棄屍海中的女孩，被受難曲哀悼、被彩色玻璃刻繪、被復活節銘記？

【聯副 ‧ 為你朗讀51】鴻鴻／聞以軍退出加薩走廊

洪水退去，我們探頭 這苟活的墓園竟成為方舟

「為你朗讀」系列2 影音動畫明日登場！

2019年備受聯合新聞網文學愛好者歡迎的「為你朗讀」影音動畫， 3月21日起，每周六於「閱讀」頻道之「聯副空中補給」隆重推出系列2。

【聯副 ‧ 為你朗讀50】駱以軍／風箏（節選）

因為我知道你是個，容易擔心的小孩子 所以我在飛翔的時候，卻也不敢飛得太遠

【聯副 ‧ 為你朗讀49】駱以軍／親愛的（節選）

我們看見海鷗倒著飛行 或者我們看見母親被吃掉的小海豹在月光下悲鳴;

熱門新聞

台北國際書展Online今開展 28則精選片天天陪你閱讀新風景

【青春名人堂】吳毅平／中東騙術

【動物浮世繪】浪浪別哭／讓我陪你等家

【話題徵文：放不下的玩具】沈鴻元／選玩具？還來得及！

【聯副 ‧ 為你朗讀59】零雨／江山

【閱讀沙龍Online】#1畫出流光裡的中華商場：阮光民V.S小莊談《天橋上的魔術師 圖像版》

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。