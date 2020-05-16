【聯副 ‧ 為你朗讀59】零雨／江山

江山 零雨 在黃昏的小朝廷── 我下詔罪己──避在最親近的 那棵樹下，陰影裡讀著 閒閒讀著，萬事 不關心。宮裡宮外那些 行走的，那些塵土 或也會讓我尋思 來者何人 有時我也會到樓窗去 遠望那些即將叛逃的 灰雲 然後我也會在黑暗中 被囚。然我也不心驚 ──黑暗亦是我的 江山

●說詩

李煜一直在我心中。

倉皇辭廟，淚對宮娥。我心中一直保留一份李煜的亡國恨。

對比花間亭的雕鏤華麗，對比笙簫吹斷的旖旎場面——流水落花春去也，則是何等悽愴！

在現實中，做為君王，他是失敗了。但做為詩人，現實必須讓位給他。他統領的是另一片江山。

寫這首詩時，面對的，就是困鎖小樓的李煜——此中日夕，只以眼淚洗面。

但我用詩，幫他解圍，同時向他致意。他統領的是另一片江山。

（本專欄每星期六上線，敬請期待！）