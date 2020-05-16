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【聯副 ‧ 為你朗讀59】零雨／江山
江山
零雨
在黃昏的小朝廷──
我下詔罪己──避在最親近的
那棵樹下，陰影裡讀著
閒閒讀著，萬事
不關心。宮裡宮外那些
行走的，那些塵土
或也會讓我尋思
來者何人
有時我也會到樓窗去
遠望那些即將叛逃的
灰雲
然後我也會在黑暗中
被囚。然我也不心驚
──黑暗亦是我的
江山
●說詩
李煜一直在我心中。
倉皇辭廟，淚對宮娥。我心中一直保留一份李煜的亡國恨。
對比花間亭的雕鏤華麗，對比笙簫吹斷的旖旎場面——流水落花春去也，則是何等悽愴！
在現實中，做為君王，他是失敗了。但做為詩人，現實必須讓位給他。他統領的是另一片江山。
寫這首詩時，面對的，就是困鎖小樓的李煜——此中日夕，只以眼淚洗面。
但我用詩，幫他解圍，同時向他致意。他統領的是另一片江山。
（本專欄每星期六上線，敬請期待！）
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