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地牛翻身！凌晨0:44南部海域規模6.4地震 南部超有感

【聯副 ‧ 為你朗讀54】鴻鴻／我的祖先

聯合新聞網 / 讀.書.人

我的祖先

鴻鴻

我的祖先是金色的魚群

日夜交替地紡織著大海

直到被刺網捕捉


我的祖先是山間的雲霧

經年跟竹筍和麋鹿戲耍

直到被廢氣滲透


我的祖先追尋自由而離鄉背井

卻終生成為獄卒，以及囚犯

鐵柵白日徹寒，夜晚熾燙


我的祖先是被一再竄改的課本

我的祖先是被一再塗抹的地名

我的祖先是一張被揉皺了的，空白的身份證


我從稻浪上學習祖先的語言

從山洪中辨識祖先的歌聲

從你深情的吻

呼吸到祖先溫柔的鼻息



●說詩

身為外省第二代，在黨國完美洗腦下，直到年近三十，我的認同才從文化中國，逐漸轉向現實台灣。理解父母那一輩的顛沛流離，也理解這座島嶼曾經遭受的反復侵凌，我感到自己需要重新整理，「認祖歸宗」──不止是面對文化與歷史多元族群的認同，更要謙卑面對自然、面對人類所占有及利用的土地與海洋。然後，所有的認同都要回到生活上的實踐，回到彼此相愛，這認同才不會造成區隔，而是融合。

（本專欄每星期六上線，敬請期待！）

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