【聯副 ‧ 為你朗讀54】鴻鴻／我的祖先
我的祖先
鴻鴻
我的祖先是金色的魚群
日夜交替地紡織著大海
直到被刺網捕捉
我的祖先是山間的雲霧
經年跟竹筍和麋鹿戲耍
直到被廢氣滲透
我的祖先追尋自由而離鄉背井
卻終生成為獄卒，以及囚犯
鐵柵白日徹寒，夜晚熾燙
我的祖先是被一再竄改的課本
我的祖先是被一再塗抹的地名
我的祖先是一張被揉皺了的，空白的身份證
我從稻浪上學習祖先的語言
從山洪中辨識祖先的歌聲
從你深情的吻
呼吸到祖先溫柔的鼻息
●說詩
身為外省第二代，在黨國完美洗腦下，直到年近三十，我的認同才從文化中國，逐漸轉向現實台灣。理解父母那一輩的顛沛流離，也理解這座島嶼曾經遭受的反復侵凌，我感到自己需要重新整理，「認祖歸宗」──不止是面對文化與歷史多元族群的認同，更要謙卑面對自然、面對人類所占有及利用的土地與海洋。然後，所有的認同都要回到生活上的實踐，回到彼此相愛，這認同才不會造成區隔，而是融合。
（本專欄每星期六上線，敬請期待！）
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