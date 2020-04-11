【聯副 ‧ 為你朗讀54】鴻鴻／我的祖先

我的祖先

鴻鴻

我的祖先是金色的魚群

日夜交替地紡織著大海

直到被刺網捕捉

我的祖先是山間的雲霧

經年跟竹筍和麋鹿戲耍

直到被廢氣滲透

我的祖先追尋自由而離鄉背井

卻終生成為獄卒，以及囚犯

鐵柵白日徹寒，夜晚熾燙

我的祖先是被一再竄改的課本

我的祖先是被一再塗抹的地名

我的祖先是一張被揉皺了的，空白的身份證

我從稻浪上學習祖先的語言

從山洪中辨識祖先的歌聲

從你深情的吻

呼吸到祖先溫柔的鼻息