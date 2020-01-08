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【聯副 ‧ 為你朗讀47】駱以軍／我曾想過在一暴雨如傾的夜裡（節選）

2020-01-08 00:00聯合新聞網 讀.書.人

我曾想過在一暴雨如傾的夜裡（節選）

駱以軍

我曾想過在一暴雨如傾的夜裡

山中小徑

我們各自打著傘

那是很多年後的相遇

我們年輕時以為這會更摧心斷腸

但Line的卡通貼圖

好像 好像那個雨幕銀光後面

天河撩亂那樣的水蟻紛墜

妖靡的玉蘭花香

妳的削尖下巴

輕輕看一眼又低下的眼神

那種哽咽的十 九 八 七 六 五 四

我該開口說一句

像詩一樣的話

「我始終沒有忘了妳」

妳會說

「我們回不去了」

應該是這樣的吧

秋天了

家裡的狗兒在換毛

地板上覆著金色的　像通電電蕊的

細細的柔絲



●說詩

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這也是節選。也是離開《棄的故事》那年輕時，糊里糊塗、情不知其所止、光照燦然，三十年後的「哀歌」吧？當然是情詩。其實是我這代人，多少都有自己祕密一本《紅樓夢》吧？一轉眼時間都到哪兒去了的詫嘆，辜負，被棄，原諒，始終不渝，種種種種。從「愛的狂飆超跑油門踩到底」，終會變成「情的環保主義者」，你會懷念、感恩，當然也在時間這端一二三木頭人，無法收回那非你力所能及，被負棄，或許原該光華熠熠，如同煙花的愛情故事吧？「只是當時已惘然」。這麼多年了，我每次不小心看到周星馳《大話西遊》的結尾，至尊寶在眾人猶在夢裡不知，而他已變成孫悟空，要隨師父踏上西行之途，用分身戲法對朱茵說的那段話，我仍每淚流漫面。


（本專欄每星期三上線，敬請期待！）

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