【聯副 ‧ 為你朗讀47】駱以軍／我曾想過在一暴雨如傾的夜裡（節選）

我曾想過在一暴雨如傾的夜裡（節選）

駱以軍

我曾想過在一暴雨如傾的夜裡

山中小徑

我們各自打著傘

那是很多年後的相遇

我們年輕時以為這會更摧心斷腸

但Line的卡通貼圖

好像 好像那個雨幕銀光後面

天河撩亂那樣的水蟻紛墜

妖靡的玉蘭花香

妳的削尖下巴

輕輕看一眼又低下的眼神

那種哽咽的十 九 八 七 六 五 四

我該開口說一句

像詩一樣的話

「我始終沒有忘了妳」

妳會說

「我們回不去了」

應該是這樣的吧

秋天了

家裡的狗兒在換毛

地板上覆著金色的 像通電電蕊的

細細的柔絲