【聯副 ‧ 為你朗讀41】羅智成／夢中拖鞋
夢中拖鞋
羅智成
穿上它時
像裸身從冰冽的湖水中
游進天鵝絨的被窩裡
像鑽石回到首飾盒
砂堡回到漲潮的海中
秘密回到它的容器裡
但是我沒穿過它
只是虔誠地把它停靠床前
當我睡著時
它代替我下床、喝水、上廁所
等待妳的到來
只要妳來
穿上拖鞋
輕盈地在地板上滑行
我們彷彿就找到了最親密、舒適的
相處模式
像鑽石回到首飾盒
砂堡回到漲潮的海中
秘密回到它的容器裡
●說詩
《夢中書房》基本上是為誘惑而創作的，誘惑讀者去感受、去想像……
有時候我覺得，詩創作的基本任務之一，就是賦予文字在日常生活中隱而未顯的法力；而文字的法力就是激發想像、引人入勝，甚至令人流連、無法自拔。發生於字裡行間的，也許未曾在現實世界中發生，但是它對心靈的衝擊與影響卻絕對的真實。
誘惑的手段很多，在〈夢中拖鞋〉裡，我想藉由對簡單、細瑣事物的耽溺，營造出私密、甜美的氛圍，再以貼近心靈的官能經驗與睡眠意象，產生近似催眠的節奏，然後，不經意的「複沓」在結尾迸出即時的能量；就這樣，用舉重若輕的書寫方式，把抽象的情感與具體的感官透過某種率性如愛戀的想像，做出了率性如夢境的連結。
（本專欄每星期三上線，下周朗讀詩人：羅智成，敬請期待！）
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