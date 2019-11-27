【聯副 ‧ 為你朗讀41】羅智成／夢中拖鞋

2019-11-27 00:00 聯合新聞網 讀.書.人



夢中拖鞋 羅智成 穿上它時 像裸身從冰冽的湖水中 游進天鵝絨的被窩裡 像鑽石回到首飾盒 砂堡回到漲潮的海中 秘密回到它的容器裡 但是我沒穿過它 只是虔誠地把它停靠床前 當我睡著時 它代替我下床、喝水、上廁所 等待妳的到來 只要妳來 穿上拖鞋 輕盈地在地板上滑行 我們彷彿就找到了最親密、舒適的 相處模式 像鑽石回到首飾盒 砂堡回到漲潮的海中 秘密回到它的容器裡

●說詩

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《夢中書房》基本上是為誘惑而創作的，誘惑讀者去感受、去想像……

有時候我覺得，詩創作的基本任務之一，就是賦予文字在日常生活中隱而未顯的法力；而文字的法力就是激發想像、引人入勝，甚至令人流連、無法自拔。發生於字裡行間的，也許未曾在現實世界中發生，但是它對心靈的衝擊與影響卻絕對的真實。

誘惑的手段很多，在〈夢中拖鞋〉裡，我想藉由對簡單、細瑣事物的耽溺，營造出私密、甜美的氛圍，再以貼近心靈的官能經驗與睡眠意象，產生近似催眠的節奏，然後，不經意的「複沓」在結尾迸出即時的能量；就這樣，用舉重若輕的書寫方式，把抽象的情感與具體的感官透過某種率性如愛戀的想像，做出了率性如夢境的連結。

（本專欄每星期三上線，下周朗讀詩人：羅智成，敬請期待！）