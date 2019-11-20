【聯副 ‧ 為你朗讀40】陳義芝／阿爾巴特街之夜

2019-11-20 00:00 聯合新聞網 讀.書.人



阿爾巴特街之夜 陳義芝 她有雲雀歌聲般的身材 花色高領毛衣頂一頭金髮 藍晶的眼睛凝注蜜脂的臉頰 雪白的牙齒笑起來 像湖水 來自貝加爾湖的她在街頭當畫家 在阿爾巴特街的夜晚 一桿燈柱下 藍晶的眼裡飄著斜飛的雨絲 像無重的蒲公英絮追著街道的風 我走進她傘裡她請我坐下 我用她閃動的目光畫像 她用香蔥的手指勾勒一張瘦削的臉頰 疲憊的陌生人啊 在阿爾巴特街的夜裡 陌生的人逗留在陌生的城市 異國的眼神流轉在異國的街頭 恍惚間阿爾巴特街的畫像就泛了潮 無重的時間也因慌亂 一時走了樣

●說詩

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2000年一個落雨的晚上，我在莫斯科聚集街頭畫家的阿爾巴特街（Arbat Street）遊逛。那條街到底有什麼景觀，已無記憶，但不曾忘記坐進一位年輕畫家傘下的情景。

金髮、藍眼睛、穿花毛衣的高挑女孩，十九歲，來自貝加爾湖（是蘇武牧羊的北海邊呢），自籌學費準備進大學念藝術。

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她的素描畫得並不好，我收穫的卻是異鄉短暫難忘的駐停：哪一種時間是恍惚？哪一種生命是倦憊？什麼樣的相逢是陌生？什麼樣的眼神是迷濛？

瞬間閃神，清楚地感知：人在天涯。

（本專欄每星期三上線，下周朗讀詩人：羅智成，敬請期待！）