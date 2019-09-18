【聯副 ‧ 為你朗讀31】席慕蓉／我愛夏宇──Salsa讀前感
我愛夏宇──Salsa讀前感
席慕蓉
還沒打開詩集只看到封面就讓我如此快樂又俯
首貼耳地準備讓她帶我去旅行。
我愛夏宇因為她一點也不愛我並且一點也不在
意我要不要擁護她更不在意我有沒有準備好去
研究她的詩她讓我完全自由即使我不懂很多也
可以等於懂了一點點即使我好像懂了也可以並
不怎麼懂。
我愛夏宇因為她並不想教化我而且給我設了許
多障礙使我不能決定到底是應該使用刀片還是
手指在讀詩之前先劃開書頁。
但是後來又發現其實留些偷窺的可能很可能是
她給我的機會從來沒有那個詩人能讓我們在讀
詩時如此貼近並且用這樣傾斜的姿勢。
還不敢打開詩集因為不知道這次她要怎樣設定
距離有時候只是跟她去巷口郵局寄一封信但是
也有可能忽然轉換成奇怪的物質跟她去外太空
旅行無論怎麼躲閃無論是五十公尺還是三萬光
年她都會擊中或者故意不擊中我的要害使我在
莞爾之際忽然淚下我與她從不相識素昧平生她
卻讓我無限感激痛徹心肺。
●說詩
有的詩人給我們開一扇窗，有的詩人給我們指一條路。
而夏宇是將我們連根拔起，為我們掃除一切障礙。
她的自由緣於智慧和膽識，雖不能至，心嚮往之……
（本專欄每星期三上線）
【相關閱讀】
留言