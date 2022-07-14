【以管窺天】送潮人／如何選購第一支天文望遠鏡？
文／送潮人
錯過今年2022的超級滿月了嗎？沒關係，接下來2023年的八月一日與八月三十一日還有兩次，第二次還是超級藍月。如果這次看到卻只覺得「似乎」有比較亮而大，但是不能肯定的話，也許您需要透過一架望遠鏡，拍攝平時的滿月與超級滿月，才能比較出大小差異。
然而，怎樣的望遠鏡適合第一次的新手呢？
首先，請斟酌一下自己的需求，購買包含架臺與腳架的望遠鏡，得注意以下事項：
1. 需要防潮以免鏡片發霉－至少能將鏡筒拆下放置於防潮箱或是定期除濕的倉庫。
2. 評估使用頻率，與練習意願－若是完全的新手，在天象發生時才嘗試操作望遠鏡，可能會手忙腳亂而錯過，或是出門後忘記帶目鏡、攝影支架等等，因此先了解自己是否願意平常練習，以熟悉器材。
3. 先購買簡易、小型望遠鏡－過重的器材會大大降低使用的意願與頻率，昂貴而占空間。
4. 學習基礎望遠鏡知識－對器材原理的了解，能幫助操作。例如望遠鏡的口徑、焦比（也就是相機鏡頭的光圈F值）、放大倍率、極限星等、解析度極限等等的關鍵字。
5. 相同規格下，通常越貴的望遠鏡拍攝、觀測的效果越好－這是因為昂貴的望遠鏡，會使用成本較高的低色散鏡片（折射鏡），並且研磨精度較高，組裝時也會經過調校，鏡筒的材質會比較厚實、對焦的機構更穩固、精密。這類望遠鏡能展現更好的對比度，星點細小銳利而且幾乎無色差（常見的色差是星星外圍有一圈藍光）。
6. 了解折射鏡與反射鏡的差別－
A. 折射鏡就如同一般相機鏡頭，光線經過透明的透鏡後聚焦成像；反射鏡就像化妝用的凹面反射鏡，也能夠匯聚光線。
B. 折射鏡容易產生色差，反射鏡較多像差問題（離中心越遠的星點，會有明顯變形）。
C. 折射鏡在使用上比較簡單直接，缺點是通常口徑較小，鏡身也比較長。
D. 反射鏡口徑比較大，比較短，缺點是光軸容易偏移，較常需要調整，銀色的反射面也會老化。
如何從從類繁多的市場上，找到理想的望遠鏡呢？
目前生產天文望遠鏡的廠商主要集中在日本與中國大陸，美國和歐洲也有少量生產。大陸品牌有不少低價入門款式，也有外商例如美國星特朗(Celestron™)、日本威克勝(Vixen™)等在大陸製作的天文望遠鏡，無論是外商還是大陸品牌，都有一些達到可供科學研究的品質。日本製作的望遠鏡從中價位到追求極致品質的高價位都有，生產小口徑（相對天文臺設備而言）的品牌主要有笠井貿易公司（笠井トレーディング）、BORG™、威克勝(Vixen™)和高橋製作所（タカハシ）等，此外還有德國APM、美國Astro-Physics等品牌。
對於這些常見品牌而言，價位與品質有正比關係，不同品牌之間，相同價位的望遠鏡也是各有所長。若是要用肉眼看星雲或是高倍率看行星，就需要大口徑的望遠鏡。但是若是要透過相機拍攝星雲、星系，或是希望看到顏色更為飽和的行星，也希望望遠鏡保存維護方便，大約六至八公分的折射鏡就是很適當的選擇。
有攝影概念的朋友可能會問，為什麼望遠鏡都是討論口徑，而不是焦距？就連手機鏡頭都會標示例如相當於單眼相機焦距26mm的廣角，或是75mm的望遠？這是因為焦距決定的是視野寬窄，而口徑則是決定人眼可以看到，或是相機可以拍到的多黯淡的星體。
因此，不同焦距但是相同口徑的望遠鏡，可以透過搭配不同目鏡，在目視時達到一樣的放大倍率與亮度；對於攝影而言，更傾向於將望遠鏡與相機的解析度搭配到最好的狀態，當需要更廣大的視野，通常是多張拍攝後拼接而成。
經常聽到人們問：「這支望遠鏡可以看多遠？」
其實就如同人眼一樣，望遠鏡並沒有最遠距離限制，所以望遠鏡並不是把天體「拉近」，而是讓看到或是拍攝的影像呈現「放大」的效果。所以不妨就先問一下自己想看到怎樣的天體，來決定要購買怎樣的望遠鏡。
◉如果要看到金星盈虧：
「物鏡」口徑60mm即可，如果物鏡焦距是400mm，那麼目鏡的焦距在8mm就可以觀測。
◉如果要看到土星環：
建議「物鏡」口徑80mm以上。如果焦距是600mm，那麼搭配18mm的「目鏡」就可以看到，轉接單眼相機也可以拍攝，若是要看到更細節的卡西尼縫就需要6mm以下目鏡。
◉如果要看到木星大紅斑：
建議「物鏡」口徑100mm以上，放大倍率要達100倍，因此若是焦距800mm，就需要8mm以下目鏡，若是要拍攝，可能需要透過擴大攝影或是使用巴羅鏡。
◉如果要看到獵戶座星雲：
建議「物鏡」口徑250mm以上，這個尺寸幾乎只有反射鏡可以選擇，而放大倍率不宜太高，只是人眼的生物限制，是無法看到照片那樣的美麗色彩與細節。
最後，在夜空裡已經很明亮的滿月，透過望遠鏡之後往往會亮得刺眼，至於太陽，更是絕對不能透過眼睛直接觀測，否則可能會造成永久傷害。此外，第一次購買望遠鏡時建議選擇包含赤道儀或是其他架臺的套裝，可以了練習完整的操作。
●2022新專欄登場：送潮人，來自桃園，大學與研究所專攻工程科學與天文學，曾有多次翻譯科普書籍與演講、展覽經驗，喜愛古典文學、藝術與服飾等，平素裡也略有涉獵。期望能將自己生活體驗中，美好的、趣味的所學及感受，逐一向大家分享並多多交流。更多內容，敬請期待。
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