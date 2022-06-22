【白塔方寸】師人／那一對暖暖的老伴

文／師人

冷冽的空調、睡不暖的床被、顛倒的日夜作息，白塔內充斥著病痛與無奈。

對於大多數的住院個案而言，不僅身纏病痛，連帶影響的心理情緒，無奈、難過、憂傷…等等，常會讓不得不適應的住院日常，難以習慣。

若將感受視覺化，即便不是全然的灰階，也會是落於冷色調。

感受，始自於個案，而病房間穿梭的醫護人員接收著。

偶有一股暖意湧上心，如窗外暖陽風光

只不過，偶爾有一些畫面或故事透著不一樣的色調。

病房內也會散發出溫馨光暈，即便稀疏，也足以給人一股暖意湧上心，如白塔窗外的暖陽風光。

一對互相扶持的爺爺奶奶，給人的溫暖畫面感。

從醫院高樓遠眺的景色，暖陽灑落在醫院內，帶來了朝氣。（圖／師人 提供）

爺爺是因為腦中風住院的，半側輕癱的身軀，讓他原先可以自己來的生活基本，現在都需要別人的協助了。軀幹和下肢肌力不足使得床上起身或是移位到輪椅會慢了些，從穿脫上衣的不便可見其上肢協調也鈍了點，遑論其最在意的走路，想要走得穩，是還須努力的復健進行式。

身為治療師，每日半小時的出現，是帶領爺爺向前邁步的一小助力。而每次總會見到其身後的奶奶，她對爺爺的陪伴全天候，是更有力的支持。

一口鄉音，總是對爺爺喚著：「老爺子或是老頭子。」時而嚴肅督促，時而溫柔照顧。從一些動作習慣上可見彼此的熟悉與依賴，是相伴多年的累積。

老伴。看著他們，腦中浮現這二字。

某日，當個管師問爺爺說：「奶奶可以幫您移位到輪椅嗎？」

只見爺爺一臉緊張，「不行不行，她的腰也不好，不用麻煩她。」爺爺這樣回答著。

一句話道盡爺爺的貼心，即使自己才是那位需要幫助的，也不願老伴因為要照顧自己而多加受苦分毫。

隨著住院時間的遞進，爺爺也漸漸的找回身體的掌控。越趨穩定的平衡感，自行起身已無礙。握著助行器走路的距離，一天一天地增加，也代表著奶奶的照顧重擔一點一點地減輕。

日子也到了快出院的這天。

「我來看看你現在能不能自己走幾步啊？可不要讓我這兩個禮拜的辛苦白費了。如果沒有進步，我可要找看護了。」奶奶這樣調侃。

從旁聽聞的我說：「哈哈！您才捨不得讓爺爺一個人呢！」

爺爺、奶奶與我，相視笑了。

治療師在帶領個案復健的過程，因為會有一段時光的相處，從旁聽聞的人生故事不少，親情、友情、愛情，各自豐富。而關於這對爺爺奶奶，除了親情，也多了點令人稱羨的愛情元素。

相識一輩子，青春繞了一圈，成為了彼此的老伴

奶奶說他們是青梅竹馬，兩人八十餘歲的年紀，僅結婚約莫二十年。是原有的伴侶離去後，找回了彼此相依，結髮餘生。

相識一輩子，青春繞了一圈，對於各自仍保有那樣的初心，是最令人欣羨動容的。他們都在彼此的背後支持著。

老伴，老了相伴，相陪至老。

爺爺在復健的過程中，奶奶總是在其身後陪伴守護著，時而叮囑，時而協助。（圖／師人 提供）

曾有非醫療行業的朋友問：「在醫院這環境，都是病痛什麼的，感覺會收到很多負面情緒，都不會覺得心情受影響嗎？」

醫療從業路上，難過感慨的生活故事會有，但不乏有可愛溫馨的人與事。看著這對爺爺奶奶，便覺得醫院的色彩，是冷或暖，端看用什麼角度以待。在每次的復健時段，與爺爺奶奶的互動給我一種平易近人的自在感，甚至是期待他們又會有怎樣的鬥嘴小鬧。畫面，暖暖的。

病房內透著的氛圍，感受一如窗外豔陽。