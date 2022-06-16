【疫亂情迷】那緹／天道酬勤

文／那緹

新冠肺炎病毒十分狡詐，經歷這些年不斷變異，從Alpha、Delta到目前在臺灣掀起一陣恐慌的Omicron。雖然病毒不斷變異，使得傳染率持續上升，但是也因為毒性下降，死亡率也持續下降。但因為傳染力驚人，瞬間確診人數暴增，民眾擠爆各大醫院急診室。而衛福部也向各醫院徵召專責病房，從最初的徵召15%到20%直到後來又擴增到30%。而病房因為被相關部門徵召，也就排擠到原定排定手術或定期入院化學治療的病患。醫院為了後續團隊人力分配，也抽調各單位醫護團隊進駐專責病房。我們配合此政策，將住院病患降載，原本排定的住院手術先延宕停止。並且鼓勵住院病患儘早出院，能把床為讓出來，給有緊急醫療需要的病人得以入住。

一夕之間，接受到這麼多指示，病房裡的每個人都動了起來。先去向目前住院中的病患解釋，並取得他們的諒解，協助辦理出院或轉床手續。而此時，護理站也接獲許多病患的來電，詢問為何尚未接獲通知辨理住院。大部分病患在護理師解釋目前的困境與因應後，都可以理解。畢竟疫情蔓延，必須將床位讓給更需要的人。

但某些病患家屬卻會在知悉情況後，在電話那頭對護理師們破口大罵，直指我們延誤病患的病情，如果後續病情延誤造成病症情況反覆，有誰能夠負責。

除了持續道歉，希望病患家屬可以諒解之外，我們實在無法給出什麼承諾。疫情當下，誰都沒法說個準何時可以緩解下來，何時能夠讓常規住院手術或是化學治療病患入院接受治療。我們其實也很無奈，除了要應付臨床上病情變化萬千的病患，接到這類電話也只能任由他們在電話那端抱怨連連，實際上我們也是無能為力。

況且，本來的病房被徵召後，整區成為專責病房，原本的護理師團隊面臨被拆離分散，她們被分派到各個單位去支援工作。而且這一離開會是多久時間？以後是否還能回來這裡嗎？原本的病房就被其他單位所合併也說不定。種種不確定因素，讓護理師們感到士氣低落。

而醫院外，政府為方便民眾進行PCR篩檢，在許多地方成立篩檢站，為了方便民眾快速完成篩檢，減少排隊人龍，也比照國外模式成立車來速篩檢中心。而已經退休的學姊，響應政府號召，重新回到臨床，而她就依據政府分派，駐守在車來速篩檢站。因為疫情來得極其兇猛，許多民眾經過家庭快篩為陽性後，就來到各大醫院急診或是篩檢中心，經過PCR篩檢確認診斷。而車來速中心屬於臨時成立，以帳篷搭建而成，醫護團隊身著全身隔離衣外加面罩及N95口罩，一整天下來，身體濕了又乾、乾了又濕，不知經過多少次輪迴，最後下班時脫下一身防護裝備，只覺得滿身疲憊。

「車來速篩檢站」從掛號到篩檢都在車內完成，非但便民，也能減少人流移動造成的病毒擴散。（圖／水深火熱的小護士 提供）

加上天氣逐漸炎熱，站崗一上午後，大多沒有食慾能吃得下便當，想大口喝水解除口渴，又怕等等回去岡位突然要上廁所，那該怎麼辦？穿脫一身裝備除了耗費時間外，且擔憂耽誤民眾讓他們久候。所以大都只敢小口喝水，避免突然要去上廁所浪費時間。而負責篩檢的醫師雖然不用在陽光底下，確認民眾是否已經完成預約，但是在帳篷底下，依舊悶熱。一個上午的篩檢後，也是疲憊至極。

醫護團隊無悔付出，希望提供民眾最快最迅速的篩檢服務，能在這場戰役中貢獻自己一點力量，來協助大家走過嚴峻的疫情。

醫護人員就像是小傻瓜一樣，即便已經退休，聽聞民眾需要我們回歸，依舊毅然決然重新投入。一如身上的衣物，乾乾濕濕幾番輪迴後，始終會有乾掉的時刻到來。相信老天必然將醫護團隊這般努力不懈地，在前線與病毒抗戰都看在眼裡。所謂天道酬勤的意義就在於，勤奮之人必可逆轉人生。一如勤奮之人能努力面對所有事物，無論過程如何艱辛，最終依舊獲得成功。就讓我們攜手面對疫情並殷殷期盼，那穿破黑暗的曙光到來，大家一同迎向疫情過後的新生活。