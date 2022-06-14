【離婚心與事‧新專欄登場】毓航／離婚後你是主婚人嗎？

文／毓航

離婚20年，與前夫不再見面，也無須見面。

大女兒即將結婚，陪她去看婚宴場地時，我拉婚顧到旁邊，小聲地問：「我跟她爸爸離婚好久了，她爸爸已經再娶，女方主婚人應該是我還是他太太？」

婚顧看了我一眼，支支吾吾地說：「你們沒有商議？」

「我想先知道一下一般的規矩，再看看怎麼處理。」

她囿於是我發問吧，回答：「這沒有一定，要看你們自己怎麼談。不過，妳是新娘的親生媽媽，『應該可以』站上臺去。」

當年的離婚過程慘烈，離婚後二人形同陌路，有事多透過子女傳話。私心想遠離那段痛苦的記憶，互不牽扯，各自安好即好。想到久違的前夫家人及他的太太子女，我誠實地說，其實很不想出席女兒的婚宴，更何況跟他站上臺做陌生尷尬的主婚人。

大女兒焦急地唸我：「有人結婚媽媽不出席的嗎？阿姨又不是我媽媽。」她自幼就擔任我跟她爸中間的橋樑，又盡責照顧弟妹，我怎麼也不能讓她失望。我知道，為了心愛的女兒有個被祝福的婚禮，我應該要放下自己與前夫的過往，平靜優雅自然的出席。即使要我跟他同站上主婚臺，也要好好演一天的戲。但若是得跟他夫婦一起站上臺呢？又萬一他夫妻上去主婚，我只能在臺下鼓掌呢？

臺灣現在離婚率極高，離婚後尷尬互動的情況不勝枚舉。正因為離婚的狀況百百款，好聚好散的向來不多，若男方再娶，雙方維持好關係的更是少數，所以兒女結婚大事，喜帖及喜宴上的主婚人究竟是誰擔綱，的確是難處理的事。

還沒聽到前夫決定（為何是他決定？因為離婚後女兒由他撫養成人）之前，我上網Google也問了幾個親友，我這種狀況，女兒婚禮的主婚人究竟是誰？

除此之外，坐主桌的問題更大，因為主桌上還有前夫的親友，我這離婚的下堂婦萬萬不想跟他們吃飯聊天啊！可是我該坐哪兒呢？

這樣複雜的選擇，該由誰決定？有沒有約定俗成？很抱歉，沒有。女兒能作主嗎？在我家是不可能。雙方或三方能坐下來商議是最好的，但這五個選項，大家都看出來沒有兩全其美的，總有一個女人會有點尷尬，父親其實也好過不到哪裡去。這是離婚與再婚之時，很難預料得到的場面。

我探詢過的朋友都勸我，無論如何安排，我是親生母親，那天就是要穿得美美的，看起來就是主婚人的樣子，好好的出席，微笑以對，眼睛盯著女兒女婿，不要去管別人的看法。遇到前夫的家人，視情況打招呼，也不用委屈自己端著酒杯主動去敬酒。

甚麼樣的結果才較完美？後續前夫的決定由女兒轉告，他們商議的結果是，喜帖、主桌都是繼母領銜，女兒決定沒有主婚人上臺接受賓客祝福這道儀式，只讓雙方父親和新人上臺致詞。前夫說我可以帶親友坐一桌，不能隨著新人敬酒（也許12月疫情尚在，婚宴仍不能逐桌敬酒也說不定）。

我理解也同意這樣的決定。不要讓女兒為難。

20年後的主角已經不是我，過往的糾葛也該隨著下一代的登場而落幕。心裡升上的糾結與酸楚，都該趁此時刻一杯飲盡落肚，眼角僅剩女兒的幸福輝映，再無淚光。記住無論我站在哪裡，女兒眼光尋我之時，一定要送上祝福的微笑，讓她知道媽媽真的開心，沒有委屈。

離婚了，結束了一段錯誤或是不適合的婚姻，進入一個新的世界。在這世界，有許多社會及心理的壓力，只能自己獨自面對嗎？身為過來人的我，能夠分享我的經歷及解決方法，讓妳不孤單。讓我們聊聊離婚後的心與事。