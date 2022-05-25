【神職少女民間怪談】藍綾／臺灣神獸小故事：金雞母

文／藍綾

一般金雞被信徒求回去是用來求發財，金雞的資訊上網都能搜索的到。

而我家地藏王菩薩旁的「金雞」也是來自台灣最有名的紫南宮，她比地藏王菩薩還早來我家受供奉。

聽有些人說，神明不能跟金雞放同一個位置，因為神明最大，這樣很不尊敬神明。但地藏王菩薩指示說沒有這回事，神明並不在意住所大小，也不在意座落哪裡，只在意供奉人的誠心而已。

我住的地方不大，一菩薩一金雞相處到也融洽。我一直沒看過金雞，她沒顯靈過，直到某天的早上⋯⋯

浴室內誰在洗澡？

這天約莫凌晨5點時，我突然發現，「⋯⋯誰關我的電風扇⋯⋯」（因感覺電風扇吹出的風速變弱了。）於是，我立馬睜開眼睛，察看電風扇附近的情況。

眼睜睜看著電風扇像是被人按下「關」的按鍵一樣，本來風速7級風，慢慢變沒風後停止轉動。而，我再轉頭看著，電風扇遙控器好好的放在我床頭旁邊。就在我還搞不清楚發生何事時，浴室裡傳出蓮蓬頭沖水聲⋯⋯

但地藏王菩薩在客廳坐鎮，怎會有鬼膽大跑進我住所！我愣了一下⋯⋯看時鐘才清晨五點，我腦袋還沒開始運作，目前當機中。是誰關了我的電風扇？

是誰此刻在我的浴室嚕啦啦⋯⋯是洗澡？

是誰這麼有膽的進入地藏王菩薩的地盤？

後來等我愣了大約10秒後，我立馬從床上起身走向浴室門口，手直接轉浴室的門把「科啦」一聲，浴室門沒上鎖，我探頭進去看，沒看到任何「人」（鬼），但蓮蓬頭還是在滴著水，而，浴室地板上一片水漬。

身經百戰的我立刻去摸水漬的溫度，是「冷的」。

這讓我心中有個底了，不是「鬼」，因為「鬼」喜歡熱能，祂們最喜歡用「熱水」洗澡。

你能看到很多鬼片或是鬼故事中，鬼若出現在浴室裡面必定是煙霧繚繞的場面，熱情逼人，不，是「熱氣」逼人。

那麼在我家大膽嚕啦啦洗澡的「這位」想必應該是比鬼還要高等的「靈」了，而且「這位靈」祂沒有帶給我任何不舒服的脅迫感。

想到這裡已經放下心的我就直接走回床上，繼續睡我的大頭覺了，此時已經早上6點了。等到六點多快7點起床後，我先點香，請示地藏王菩薩一問。正當我要開口詢問的時候，地藏王菩薩隔壁的「金雞」卻先開金口：是她去洗澡的。答案解開了，是我家的金雞神獸在浴室洗澡。

至於，為啥她關我電風扇，是因為，她差點被電風扇的電線「絆倒」，而她一氣之下就用隨手（翅膀）關掉電風扇。

地藏王菩薩也指示，她（金雞）想要跟著神明修行，所以才顯靈讓我看見。

店家的金雞母，供一杯水，但不要米，並隨時保持乾淨保佑發財、生意興隆。（圖／藍綾 提供）

你不可不知「金雞母」小知識！

大概您會問，為什麼金雞會想跟著神明修行？

就像這麼多人信仰地藏王菩薩，但卻並非人人都會與祂修行，對人類而言自身的滿足才是優先考量，金雞是用來發財而已，絕大多數人不會想要多認識祂（金雞）、神獸們。

就想成一個動物靈體從來沒有想過有人能看到祂，這對祂而言現在有人可以看見她，可是難得的經驗，也因此祂才想黏著地藏王菩薩修行與辦事，祂應該不想只是當作賺錢用的金雞，而懷抱其他的目標吧！

地藏王菩薩也常常說：「無論是任何神獸都必須依神明規定修煉修行⋯」

也就是：「好好的幫助人、眾生，腳踏實地修行，靠自身努力終有會成佛果位的時候，神明會指引一條有緣的成佛大道給他們（神獸），但修行路途上遇到的任何事情還是要靠他們（神獸）自己走、化解、想辦法⋯⋯其實神明對待神獸、與我們眾生都一視同仁！」

若有幸可以抱得金雞回家，可以放在「家中」、「公司」的財位上，祈求財運。

財位通常在進門的斜對角，周圍不要有雜物，最好能有高度的位置上，把金雞擺放在適合位置後，再金雞前面放一杯水（我們能喝的開水），不需要放米，這樣會讓金雞很安穩的吃飯但工作（招財），另外也不要在金雞玻璃神龕裡面放鈔票，其實她們不喜歡鈔票上面的味道。

大致擺放好之後，就可以開始發揮財運的效果了，最後要記得每年過年最好帶金雞回娘家（回紫南宮）過過香爐、走一走，讓她們更有動力繼續幫您招財納福的。