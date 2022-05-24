【文房百寶】送潮人／百變墨條

文／送潮人

大多數人說到「墨條」的印象就是一個黑色長方體，上面可能描有金字，而背面有一些浮雕的圖案。然而大家熟知的文房「四寶」中，變化最多的卻是墨條，因為它不像毛筆，基本上多是長桿形；不像硯台，必須要有一個平面或是斜面來磨墨；更不需要像紙張，只能是平坦有相當幅寬的物體。

墨條，可以是任何形狀。所以只稱呼「墨」似乎更適當。

這是因為不同形狀的墨，只要不是太極端的狀況，例如太小或過於巨大而不好握持，都能夠拿來磨出墨液，而且墨上面的紋樣、文字，大多是翻模而成，因此即使是使用同一種原料與製作過程，都能在不同模具中變化成形體各異的墨。

這些變化多端的墨條，是反映出當時創造它們時，文化階層或使用者對於物品的愛好與追求。幾乎所有的墨都有一個風雅或是意義深遠的名字，例如「紫玉光」是呼應古書中認為墨如果泛著紫光，便是最佳品質；「九錫玄香」則蘊含祝福與期待獲得帝王重要賞賜的美好寓意，這些圖樣、文字，通常會呈現在較為規整的設計中，並且以類似淺浮雕（薄意）的方式呈現，但是也有相當立體的形象。

「百爵圖」墨（兩面）。在變化豐富的墨當中，六角形並不算特殊。此墨人物以薄意呈現，在悠遠的流傳歲月中出現包漿，使外觀層次變得很豐富。其中意義深遠的「爵」，呈現出往來於文化仕宦人的樣貌，亦是指國家多有賢才的意思。此外「爵」也可讀作「ㄑㄩㄝˋ」，意思與「雀」相同，因此有些「百爵圖」的畫面是以眾多鳥類來呈現。（圖．攝／送潮人 提供）

「仙人墨」（兩面），雖然側面稍為扁平，不如石雕、木雕或是金屬鑄造的像那樣立體，但是已經完全脫離我們所熟知一般書局販售的墨條，甚至在沒有說明的情況下，可能會誤以為是其他材質製作的神仙像。此墨服飾生動、緣邊細膩，可以窺見成形模具的精細程度。（圖．攝／送潮人 提供）

流傳至今的墨錠實物與相關版畫、文字記載相當豐富。特別是明代程君房《程氏墨苑》與方于魯《方氏墨譜》，當中記載數百種墨的圖樣，並依照數種主題將其分門別類，而多有將這些故事與形象做成墨，例如《程氏墨苑》玄工卷當中有「天保九如」，便是取自《詩經》小雅當中的「天保」篇，以九種類比的方式來祝壽，常見的「壽比南山」就出自這個典故。

這種現象也直接影響日本的製墨，不僅奈良古梅園受到程、方的啟發編纂了《古梅園墨譜》，許多的日本墨也將當地有名的故事、器物做成墨。墨的百變，不只是外型，就連題材的變化也是無比豐富。

（左）「天保九如」墨，收錄於二玄社出版《古墨の知識と鑑賞》（右）《程氏墨苑》中所記載的「天保九如」墨。（圖．攝／送潮人 提供）