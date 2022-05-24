【文房百寶】送潮人／百變墨條
文／送潮人
大多數人說到「墨條」的印象就是一個黑色長方體，上面可能描有金字，而背面有一些浮雕的圖案。然而大家熟知的文房「四寶」中，變化最多的卻是墨條，因為它不像毛筆，基本上多是長桿形；不像硯台，必須要有一個平面或是斜面來磨墨；更不需要像紙張，只能是平坦有相當幅寬的物體。
墨條，可以是任何形狀。所以只稱呼「墨」似乎更適當。
這是因為不同形狀的墨，只要不是太極端的狀況，例如太小或過於巨大而不好握持，都能夠拿來磨出墨液，而且墨上面的紋樣、文字，大多是翻模而成，因此即使是使用同一種原料與製作過程，都能在不同模具中變化成形體各異的墨。
這些變化多端的墨條，是反映出當時創造它們時，文化階層或使用者對於物品的愛好與追求。幾乎所有的墨都有一個風雅或是意義深遠的名字，例如「紫玉光」是呼應古書中認為墨如果泛著紫光，便是最佳品質；「九錫玄香」則蘊含祝福與期待獲得帝王重要賞賜的美好寓意，這些圖樣、文字，通常會呈現在較為規整的設計中，並且以類似淺浮雕（薄意）的方式呈現，但是也有相當立體的形象。
流傳至今的墨錠實物與相關版畫、文字記載相當豐富。特別是明代程君房《程氏墨苑》與方于魯《方氏墨譜》，當中記載數百種墨的圖樣，並依照數種主題將其分門別類，而多有將這些故事與形象做成墨，例如《程氏墨苑》玄工卷當中有「天保九如」，便是取自《詩經》小雅當中的「天保」篇，以九種類比的方式來祝壽，常見的「壽比南山」就出自這個典故。
這種現象也直接影響日本的製墨，不僅奈良古梅園受到程、方的啟發編纂了《古梅園墨譜》，許多的日本墨也將當地有名的故事、器物做成墨。墨的百變，不只是外型，就連題材的變化也是無比豐富。
●2022新專欄登場：送潮人，來自桃園，大學與研究所專攻工程科學與天文學，曾有多次翻譯科普書籍與演講、展覽經驗，喜愛古典文學、藝術與服飾等，平素裡也略有涉獵。期望能將自己生活體驗中，美好的、趣味的所學及感受，逐一向大家分享並多多交流。更多內容，敬請期待。
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