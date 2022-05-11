【疫亂情迷】那緹／好想出去玩

文／那緹

但逢每年之始春季時分，宜蘭的武陵農場內櫻花盛開，就引起一陣追櫻熱潮。剎那間通往武陵農場的道路車水馬龍，人人都想擁抱春櫻。而平地的山櫻花也接力綻放，伴隨著春天薄霧，風光旖旎令人心曠神怡，忍不住想停留在這片美景裡，久久無法離去。那日聽著住院醫師在護理站訴說著三年前的當天，她正在歐洲滑雪，而從醫學院畢業後，便許下年年出國旅遊的願望，怎能料到現如今，已連續三年無法暢快出國旅遊。

新冠肺炎疫情延續至今將滿三年，且疫情陸續起伏不定，且病毒幾經輪轉變異多端，始終無人敢斷定疫情何時可以落幕。而衛福部在2020年六月，下了一紙禁止醫事人員出國到外地的命令，除公務、會議或特殊需要等需求，經醫院長官同意外，一律不允許出國。禁令一下，引發醫事人員反彈與譁然，但是仔細一想，當時外國普遍淪陷於新冠肺炎之中，而有不同等級的旅遊警示。況且返國後必須接受十四天的隔離檢疫，對於醫事人員的工作量能呈現大幅減少。所以，大多數醫護人員，在剛剛知悉禁令之時，雖然有所抱怨，但在深入了解其中的困境後，大抵都願意配合。

而國人也都因為國外疫情詭譎多變，且返國後必須接受嚴謹的防疫隔離，所以一時之間，國外旅行團嘎然而止，出團量驟然下降。同時期受到影響的就屬旅行業與航空業最為巨大。

而喜愛旅遊的國人，也只能在臺灣島內，四處旅遊以尋求一點生活上的小確幸。既然不能去帛琉潛水，那就去綠島吧，一樣有綠蠵龜可以大聲地對牠「say hello」。而日本的櫻花盛開，礙於旅遊禁令無法動身出發到日本賞櫻，那就趁著武陵農場櫻花盛開，走趟山林優遊於櫻花樹下。一整片山頭上，粉櫻繁花似錦的姿態，頗能療癒無法到日本坐在櫻花樹下賞櫻的遺憾。那就站立於武陵農場之中，任櫻花飄落頸項再藉機飲杯清酒，讓人有種彷彿身在日本的錯覺。既然去不了歐洲滑雪，那就去臺北小巨蛋冰宮裡，溜幾趟冰刀過過癮。而喜歡熱帶地區或進行水上活動的人兒，就聚集到墾丁沙灘上，來場日光浴以驅除北部的寒氣，甚而下海戲水遊玩，安慰無法到熱帶國家遊玩的心。

感謝Yi-Ru Lee熱情提供照片，滿桌的丹露留下旅遊的美好記憶，而今只能翻看照片回憶當初的美好，希望自由出國的時刻趕緊到來，讓我們能盡情購物與旅遊放鬆。（圖／Yi-Ru Lee 提供）

護理師學妹們，改不了出遊就要帶點丹露（註：臺灣俗諺，就是伴手禮之義）的習慣。以往一見到休息室桌上的丹露，就大抵猜得到，他們出國旅遊的地點在哪裡。如果擺的是白色戀人、干貝糖，那就是從北海道旅遊回來。而魚尾獅造型的巧克力，那就是新加坡了。而一包十片裝的Stroopwafel 是荷蘭道地的點心，又稱為荷式鬆餅或荷蘭楓糖煎餅。那淡淡肉桂味道的格子餅乾，口感微硬，中間夾著滿滿厚厚的楓糖，搭配上一杯熱茶或是黑咖啡，風味極佳。而這些外國丹露，如今只能在腦海中反覆回味反芻著香甜風味。這段時間，取而代之的是宜蘭金棗蜜餞、金棗蛋糕或牛舌餅；臺中的檸檬蛋糕、太陽餅或造型特殊的蛋捲；臺南則是有椪餅、焦糖布丁等。連小琉球都能帶上一包麻花捲回來與同事分享。

好吧，既然暫時無法出國旅遊，就讓這些國產丹露先頂著，讓它們好好慰藉無法出國旅遊而感到失落的心。也期盼各國旅遊建議，盡早亮起綠燈，讓我們能夠出國好好伸展筋骨，並且帶回更多外國丹露，刺激買氣外也能促進經濟復甦。